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【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡

環球社會熱點 18:02 2022/07/19

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熱浪侵襲歐洲多國，各地都相繼錄得破紀錄高溫，熱浪於歐洲造成數以千計的人死亡。多地消防員要應對連場山火，而英國也錄得多宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案。

英國熱浪下機場火車服務受阻 機場跑道熱到融化 【下一頁】

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 【下一頁】

英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃 【下一頁】

主要國家情況

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西班牙

  • 納瓦拉大區首府潘普洛納市（Pamplona）氣溫周日（17日）創下攝氏42.3度紀錄
  • 政府資助的卡洛斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute）估算，熱浪由本月10日至16日期間，已造成當地510人死亡。
  • 山火席捲卡斯蒂利亞-萊昂（Castile and Léon）中部地區及加利西亞（Galicia）北部地區，而國家鐵路公司也被迫暫停來往馬德里和加利西亞的服務。
  • 首相桑切斯（Pedro Sanchez）周一（18日）表示，山火今年已摧毀超過7萬公頃土地，幾乎是過去10年平均水平的兩倍。

葡萄牙

  • 北部小鎮Pinhão上周四（14日）錄得攝氏47度高溫
  • 截至上周六（16日）計，一周内錄得659宗因熱浪死亡的個案，主要為長者。
  • 國家廣播公司RTP報道，葡萄牙北部一對長者夫婦周一逃離山火時翻車身亡。

英國

  • 周二（19日）氣溫將達到破紀錄的攝氏43度
  • 累計最少有11宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案
  • 有多達數百班火車班次要取消，倫敦盧頓機場（Luton Airport）跑道更熱到融化。

法國

  • 首都巴黎周二氣溫將達到攝氏39度
  • 西部城市南特（Nantes）氣溫達到攝氏42度
  • 約3.2萬名遊客或居民被迫撤離，大量人要送往緊急避難所。
  • 15個省處於極端氣溫最高警戒狀態
  • 大火摧毀1.4萬公頃的松樹林

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責任編輯：鄭錦玲

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