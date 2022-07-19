【歐洲熱浪】多國氣溫破40度 主要國家情況及傷亡

熱浪侵襲歐洲多國，各地都相繼錄得破紀錄高溫，熱浪於歐洲造成數以千計的人死亡。多地消防員要應對連場山火，而英國也錄得多宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案。

英國熱浪下機場火車服務受阻 機場跑道熱到融化 【下一頁】

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 【下一頁】

英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃 【下一頁】

主要國家情況

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西班牙

納瓦拉大區首府潘普洛納市（Pamplona）氣溫周日（17日）創下攝氏42.3度紀錄

政府資助的卡洛斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute）估算，熱浪由本月10日至16日期間，已造成當地510人死亡。

山火席捲卡斯蒂利亞-萊昂（Castile and Léon）中部地區及加利西亞（Galicia）北部地區，而國家鐵路公司也被迫暫停來往馬德里和加利西亞的服務。

首相桑切斯（Pedro Sanchez）周一（18日）表示，山火今年已摧毀超過7萬公頃土地，幾乎是過去10年平均水平的兩倍。

葡萄牙

北部小鎮Pinhão上周四（14日）錄得攝氏47度高溫

截至上周六（16日）計，一周内錄得659宗因熱浪死亡的個案，主要為長者。

國家廣播公司RTP報道，葡萄牙北部一對長者夫婦周一逃離山火時翻車身亡。

英國

周二（19日）氣溫將達到破紀錄的攝氏43度

累計最少有11宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案

有多達數百班火車班次要取消，倫敦盧頓機場（Luton Airport）跑道更熱到融化。

法國

首都巴黎周二氣溫將達到攝氏39度

西部城市南特（Nantes）氣溫達到攝氏42度

約3.2萬名遊客或居民被迫撤離，大量人要送往緊急避難所。

15個省處於極端氣溫最高警戒狀態

大火摧毀1.4萬公頃的松樹林

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責任編輯：鄭錦玲