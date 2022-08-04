【歐洲熱浪】多國乾旱嚴重 主要國家情況及傷亡

熱浪侵襲歐洲多國，各地都相繼錄得破紀錄高溫，熱浪於歐洲造成數以千計的人死亡。多地消防員要應對連場山火，而英國也錄得多宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案。

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水 【下一頁】

【歐洲熱浪】西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關 【下一頁】

【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤 【下一頁】

【歐洲熱浪】擴散山火不斷 3國發最高級別高溫警告 【下一頁】

【歐洲熱浪】倫敦多處大火 消防部門二戰以來最忙碌 【下一頁】

英國熱浪下機場火車服務受阻 機場跑道熱到融化 【下一頁】

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 【下一頁】

英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃 【下一頁】

主要國家情況

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西班牙

納瓦拉大區首府潘普洛納市（Pamplona）氣溫於17日創下攝氏42.3度紀錄

政府資助的卡洛斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute）估算，熱浪由本月10日至16日期間，已造成當地510人死亡。

山火席捲卡斯蒂利亞-萊昂（Castile and Léon）中部地區及加利西亞（Galicia）北部地區，而國家鐵路公司也被迫暫停來往馬德里和加利西亞的服務。

山火今年已摧毀接近20萬公頃土地。

多人因涉嫌故意縱火引發火災被捕。

農作物如牛油果及橄欖等可能因為乾旱失收。

葡萄牙

北部小鎮Pinhão於14日錄得攝氏47度高溫

截至18日計算，已錄得1063宗因熱浪死亡的個案，主要為長者。

國家廣播公司RTP報道，葡萄牙北部一對長者夫婦於18日逃離山火時翻車身亡。

當地氣溫早前突破攝氏40度，衛生部長Graça Freitas指氣溫仍高於往年同期。

本周氣溫估計會再次升破攝氏40度。

英國

南部部分地區宣布制水。

倫敦氣溫首次突破攝氏40度，當地最少發生10宗火災，倫敦消防局宣布進入重大事故狀態。

倫敦消防部門經歷二次世界大戰以來最繁忙一日，接獲2,000多宗求助並要撲滅多場火災。

累計最少有11宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案

有多達數百班火車班次要取消，倫敦盧頓機場（Luton Airport）跑道更熱到融化。

法國

首都巴黎氣溫一度達到攝氏39度。

西部城市南特（Nantes）氣溫達到攝氏42度。

大火摧毀1.4萬公頃的松樹林。

西部布列塔尼地區推測有人為縱火，警方已正式展開調查。

60個地區旱災已達危機水平，民眾用水受限制。

本周氣溫預計將達攝氏38至40度，西南部料達40度或以上。

德國

西部城市杜伊斯堡（Duisburg）於19日的氣溫達攝氏39.3度，創今年新高。

意大利

包括首都羅馬在內14個城市發出最高級別高溫警告。

中部至北部發生多場山火，被燒燬土地面積超過2,000公頃。

希臘

一周發生近400場山火，消防員每日處理最少50宗。

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責任編輯：鄭錦玲，吳漢培