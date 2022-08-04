  • 27°C
香港時間 : 2022804日 (四) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲熱浪】多國乾旱嚴重 主要國家情況及傷亡

環球社會熱點 15:24 2022/08/04

分享：

分享：

熱浪侵襲歐洲多國，各地都相繼錄得破紀錄高溫，熱浪於歐洲造成數以千計的人死亡。多地消防員要應對連場山火，而英國也錄得多宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案。

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水 【下一頁】

【歐洲熱浪】西法兩國山火未緩和 多宗疑與縱火有關  【下一頁】

【歐洲熱浪】英南部發生嚴重火災 倫敦民眾被敦促勿燒烤  【下一頁】

【歐洲熱浪】擴散山火不斷 3國發最高級別高溫警告  【下一頁】

【歐洲熱浪】倫敦多處大火 消防部門二戰以來最忙碌  【下一頁】

英國熱浪下機場火車服務受阻 機場跑道熱到融化 【下一頁】

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 【下一頁】

英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃 【下一頁】

主要國家情況

    點擊圖片放大
    +2

西班牙

  • 納瓦拉大區首府潘普洛納市（Pamplona）氣溫於17日創下攝氏42.3度紀錄
  • 政府資助的卡洛斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute）估算，熱浪由本月10日至16日期間，已造成當地510人死亡。
  • 山火席捲卡斯蒂利亞-萊昂（Castile and Léon）中部地區及加利西亞（Galicia）北部地區，而國家鐵路公司也被迫暫停來往馬德里和加利西亞的服務。
  • 山火今年已摧毀接近20萬公頃土地。
  • 多人因涉嫌故意縱火引發火災被捕。
  • 農作物如牛油果及橄欖等可能因為乾旱失收。

葡萄牙

  • 北部小鎮Pinhão於14日錄得攝氏47度高溫
  • 截至18日計算，已錄得1063宗因熱浪死亡的個案，主要為長者。
  • 國家廣播公司RTP報道，葡萄牙北部一對長者夫婦於18日逃離山火時翻車身亡。
  • 當地氣溫早前突破攝氏40度，衛生部長Graça Freitas指氣溫仍高於往年同期。
  • 本周氣溫估計會再次升破攝氏40度。

英國

  • 南部部分地區宣布制水。
  • 倫敦氣溫首次突破攝氏40度，當地最少發生10宗火災，倫敦消防局宣布進入重大事故狀態。
  • 倫敦消防部門經歷二次世界大戰以來最繁忙一日，接獲2,000多宗求助並要撲滅多場火災。
  • 累計最少有11宗民眾為避熱浪游泳溺水身亡的個案
  • 有多達數百班火車班次要取消，倫敦盧頓機場（Luton Airport）跑道更熱到融化。

法國

  • 首都巴黎氣溫一度達到攝氏39度。
  • 西部城市南特（Nantes）氣溫達到攝氏42度。
  • 大火摧毀1.4萬公頃的松樹林。
  • 西部布列塔尼地區推測有人為縱火，警方已正式展開調查。
  • 60個地區旱災已達危機水平，民眾用水受限制。
  • 本周氣溫預計將達攝氏38至40度，西南部料達40度或以上。

德國

  • 西部城市杜伊斯堡（Duisburg）於19日的氣溫達攝氏39.3度，創今年新高。

意大利

  • 包括首都羅馬在內14個城市發出最高級別高溫警告。
  • 中部至北部發生多場山火，被燒燬土地面積超過2,000公頃。

希臘

  • 一周發生近400場山火，消防員每日處理最少50宗。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲，吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題
2022/07/19
查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題
英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化（第二版）
2022/07/19
英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化（第二版）
【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死
2022/07/18
【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死
英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃
2022/07/18
英國首發紅色高溫警告 少年為避熱浪游水意外溺斃
【歐洲熱浪】英戲院為一原因 送免費飛助紅髮民眾消暑
2022/07/18
【歐洲熱浪】英戲院為一原因 送免費飛助紅髮民眾消暑

你可能感興趣

查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題
15:35 2022/07/19
查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題
英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化（第二版）
20:31 2022/07/19
英國40.2度高溫破紀錄 盧頓機場跑道熱到融化（第二版）
【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死
12:12 2022/07/18
【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死
氣候暖化 酷熱天氣 歐洲 山火 葡萄牙 西班牙 英國 法國

上一篇文章

【BNO移民英國】各地租金上漲 南部成貴租天堂

下一篇文章

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月04日 時間16:00）
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
《蝙蝠女》主角睇新聞先知電影被腰斬 華納逾7億成本付諸流水
美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
美國男想用打火機燒死蜘蛛 反搞出大頭佛引發山火
特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務
特朗普斥佩洛西訪台製造麻煩 不應干涉中國事務
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款