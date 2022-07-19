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【書展2022】配合書展周五六延長開放時間 巴士公司加開8條特別過海巴士路線

理財智慧 18:21 2022/07/19

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第32屆書展將於7月20至26日在香港會議展覽中心舉行，為配合書展2022將於本周五及六（七月二十二日及二十三日）延長開放時間，運輸署今日（七月十九日）宣佈巴士公司於該兩天將在會展一帶開辦以下八條特別過海巴士路線。

【數據調查】調查指養育一名兒女總開支逾600萬 平均每年需花費28.4萬元【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

8條特別過海巴士路綫詳細資料如下：

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記者：鄭日棱

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