馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」

全球首富﹑美國電動車Tesla創辦人馬斯克早前傳出,與女下屬再生育多兩名子女,貫徹一直以來的多產宣言。美國富商庫班日前受訪時表示,曾問過馬斯克想要多少名子女,獲對方以一句「火星需要人」回應。

馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎 【下一頁】

NBA達拉斯獨行俠班主兼億萬富豪庫班(Mark Cuban)上周四(14日)參加Podcast節目時表示,與馬斯克(Elon Musk)小有交情,曾短訊交流。在馬斯克傳出再多一對雙胞胎子女後,庫班曾傳短訊祝賀對方。

庫班表示,

「老友,恭喜,你想生幾多個?」

(Dude, congratulations, how many are you going to have?)