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馬斯克仲想繼續生? 稱「火星需要人」

環球社會熱點 17:21 2022/07/19

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全球首富﹑美國電動車Tesla創辦人馬斯克早前傳出，與女下屬再生育多兩名子女，貫徹一直以來的多產宣言。美國富商庫班日前受訪時表示，曾問過馬斯克想要多少名子女，獲對方以一句「火星需要人」回應。

馬斯克再多個細妹 父證與繼女意外生多胎 【下一頁】

NBA達拉斯獨行俠班主兼億萬富豪庫班（Mark Cuban）上周四（14日）參加Podcast節目時表示，與馬斯克（Elon Musk）小有交情，曾短訊交流。在馬斯克傳出再多一對雙胞胎子女後，庫班曾傳短訊祝賀對方。

庫班表示，

「老友，恭喜，你想生幾多個？」
（Dude, congratulations, how many are you going to have?）

馬斯克僅回復，

「火星需要人。」
（Mars needs people）

庫班稱看到回覆後不禁大笑，然後再回傳短訊，但未收到馬斯克回應，認為馬斯克可能不喜歡自己。

馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑 【下一頁】

現時馬斯克已知有9名子女，包括去年3名分別與前女友﹑加拿大女歌手Grimes及旗下企業高層齊莉絲（Shivon Zilis）的1名女兒及一對雙胞胎。外界盛傳，早前與前夫尊尼狄普誹謗案敗訴荷里活女星Amber Heard的女兒，其生父正是馬斯克。

馬斯克曾公開表示，憂慮未來人口不足問題，形容持續下降的生育率是「人類文明的其中一個最大危機」（one of the biggest risks to civilization）。他上周亦曾發文表示，地球人口若不足，火星亦肯定不會足夠。

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責任編輯：吳漢培

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