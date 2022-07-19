【美國加息】渣打上調7月底加息預測至75基點　料今年底至明年聯邦基金利率保持3厘

美國聯儲局本月底再議息，渣打 （02888） 環球研究表示，此前預期屆時加息50基點，現上調加息預測至75基點，對9月份的加息預期則維持在50基點，並放棄預期11月份加息25基點。渣打料今年底聯邦基金利率目標保持在3厘，並在整個2023年保持在這個水平。該行並預計美國經濟於今年第四季放緩現象明顯。

該行指，曾考慮將對本月份的加息預測，提高到100基點（即1厘），盡管該行認為如此急劇的加息將是政策錯誤，而雖很少有人會因為一家央行過於鷹派而給它貼上「政治」的標籤，但該行看到了聯邦公開市場委員會（FOMC）緊縮過快的風險，因為經濟和通脹對已在實施的緊縮政策的反應速度存在不確定性。該行不認為FOMC有黨派政治色彩，但如果緊縮政策過於突然，加緊加息至75基點的步伐，可能導致政策制訂「走走停停」。

渣打：每次議息都加息50基點已「夠鷹」

該行預計第四季度會暫停加息，但假設通脹沒緩解，FOMC可以繼續在每次會議上加息50基點（這將是每年400基點），在該行看來，這已足夠「鷹派」。若沒有最近良好的通脹模型，每次加息50基點將允許有更多時間來評估活動和通脹對緊縮的反應。在該行看來，與100或75基點的大動作相比，以50基點為單位的加息不太可能產生政策錯誤。

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