【美股焦點】大摩：即使美國能避開經濟衰退　美股拋售仍未結束

美國通脹高企，越來越多分析師認為美國會陷入經濟衰退。受通脹影響，美股近月亦受到大幅拋售。摩根士丹利首席美國股票策略分析師Mike Wilso表示，即使美國避開經濟衰退，美股的拋售仍未結束。

Mike Wilso稱，由於企業面臨著越來越大的通脹和利率上升壓力，雖然近日股票有所反彈，但股市仍有下跌空間。他指出，美國經濟衰退的可能性正在增加，即使避免了經濟衰退，但熊市亦不會結束。摩根士丹利現在預計未來12個月美國經濟衰退的可能性為36%。

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Mike Wilso表示，首次申請失業金人數上升和職位空缺下降是經濟正在降溫的跡象。他續指，未來幾個季度公司利潤增長可能會大幅下滑，而現時大多數分析師對公司盈利和利潤率過於樂觀。

Mike Wilso說，持續的勞動力、原材料、庫存和運輸成本壓力以及需求放緩對利潤率構成了風險，卻沒有在分析師的預估中反映出來。

摩根士丹利預計，相關壓力將在明年繼續拖累股市，預計標準普爾500指數在一年內達到 3,900點，略高於周一（18日）收市的3,830.85點。

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責任編輯：黃苑筠