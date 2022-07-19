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【美股焦點】大摩：即使美國能避開經濟衰退　美股拋售仍未結束

環球政經 18:27 2022/07/19

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美國通脹高企，越來越多分析師認為美國會陷入經濟衰退。受通脹影響，美股近月亦受到大幅拋售。摩根士丹利首席美國股票策略分析師Mike Wilso表示，即使美國避開經濟衰退，美股的拋售仍未結束。

Mike Wilso稱，由於企業面臨著越來越大的通脹和利率上升壓力，雖然近日股票有所反彈，但股市仍有下跌空間。他指出，美國經濟衰退的可能性正在增加，即使避免了經濟衰退，但熊市亦不會結束。摩根士丹利現在預計未來12個月美國經濟衰退的可能性為36%。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

Mike Wilso表示，首次申請失業金人數上升和職位空缺下降是經濟正在降溫的跡象。他續指，未來幾個季度公司利潤增長可能會大幅下滑，而現時大多數分析師對公司盈利和利潤率過於樂觀。

Mike Wilso說，持續的勞動力、原材料、庫存和運輸成本壓力以及需求放緩對利潤率構成了風險，卻沒有在分析師的預估中反映出來。

摩根士丹利預計，相關壓力將在明年繼續拖累股市，預計標準普爾500指數在一年內達到 3,900點，略高於周一（18日）收市的3,830.85點。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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