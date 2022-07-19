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【UNIQLO】UNIQLO加推10款PEACE FOR ALL慈善T恤　7月22日起發售

Hot Talk 18:07 2022/07/19

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【UNIQLO】UNIQLO加推10款PEACE FOR ALL慈善T恤　7月22日起發售

日本零售巨頭迅銷集團 （06288） 旗下服裝品牌UNIQLO宣佈，早前於6月17日首度推出以「世界和平」為主題的PEACE FOR ALL慈善T恤系列將推出十個全新款式，提供更多樣的顏色選擇，並於7月22日起全球全線UNIQLO門店及網絡旗艦店發售，售價為$99，T恤提供的尺碼為XS-3XL（門店只提供XS至XL尺碼）。

UNIQLO表示，其母公司迅銷集團會將此系列的所有利潤（不少於零售價的20%）平均撥捐予致力於解決貧困、歧視、暴力、衝突和自然災害問題等的國際組織，包括聯合國難民署（UNHCR）、救助兒童會以及Plan International。

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