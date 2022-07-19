【免費搭船】大新銀行慶祝75周年 本周日將舉行天星小輪免費乘搭日

大新銀行為慶祝75周年，將於本周日（7月24日）贊助天星小輪免費乘搭日，供全港市民免費來往中環及尖沙咀，另外，大新銀行亦與本地毛綫塗鴉藝術家聯手，編織以「豐盛傳承 灌溉未來」為主題的創意公共藝術作品。市民在影相打卡同時，更可參加 「影靚相 贏獎賞」 IG攝影比賽，有機會贏取200元超市電子現金券。

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活動詳情：

日期：2022年7月24日（星期日）

時間：上午6:30至晚上11:30

路線：中環往返尖沙咀

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記者：鄭日棱