  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費搭船】大新銀行慶祝75周年 本周日將舉行天星小輪免費乘搭日

理財智慧 17:07 2022/07/19

分享：

分享：

大新銀行為慶祝75周年，將於本周日（7月24日）贊助天星小輪免費乘搭日，供全港市民免費來往中環及尖沙咀，另外，大新銀行亦與本地毛綫塗鴉藝術家聯手，編織以「豐盛傳承 灌溉未來」為主題的創意公共藝術作品。市民在影相打卡同時，更可參加 「影靚相 贏獎賞」 IG攝影比賽，有機會贏取200元超市電子現金券。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【數據調查】調查指養育一名兒女總開支逾600萬 平均每年需花費28.4萬元【下一頁

活動詳情：

日期：2022年7月24日（星期日）

時間：上午6:30至晚上11:30

路線：中環往返尖沙咀

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

開啟hket App，閱讀全文
銀行 經濟 天星小輪 香港 尖沙咀 中環

上一篇文章

【營人物語@iM網欄】泰國菜低卡之選

下一篇文章

【優惠情報】「HP閃購日」產品低至3折 兩款入門筆電開倉價2,999元起 周四至周六只限3天有買趁手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【人才招聘】HKTV本周日開放日 提供逾130個即場面試職缺 每周兩日WFH、大假最少16天
【人才招聘】HKTV本周日開放日 提供逾130個即場面試職缺 每周兩日WFH、大假最少16天
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
尚悅兩房跌穿五球　上車客鍾情屋苑配套　筍價485萬即睇即買
尚悅兩房跌穿五球　上車客鍾情屋苑配套　筍價485萬即睇即買
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款