【高薪招聘】勞動力市場萎縮　微軟總裁：美企面臨高薪搶人新時代

▲ 微軟（Microsoft）總裁Brad Smith早前接受外媒訪問時指出，美國公司正面臨「新時代」，即進入勞動市場的人愈來愈少，企業以更高薪聘請員工，可能會成為常態。

在「大辭職潮」下，美國勞動力市場出現萎縮，企業面對難以招聘員工的挑戰。微軟（Microsoft）總裁Brad Smith早前接受外媒訪問時指出，美國公司正面臨「新時代」，即進入勞動市場的人愈來愈少，企業以更高薪聘請員工，可能會成為常態。

【無人機技術】微軟新平台訓練無人機 模擬各種真實場景

Brad Smith早前接受《路透社》訪問時表示，人口增長幅度下降是現時經濟動盪的原因之一。他又引用聯合國的數據指，自1950年以來，美國勞動年齡人口每5年增加約500 萬人的趨勢已經出現變化；當地由2016年至2020年期間的勞動增長開始放緩至200萬人，而海外主要市場已出現明顯的勞動力下降。

【科技人才】Google香港推智慧數碼人才計劃 6大網上課程最長為期1年

除了人口增長幅度下降影響勞力供應， Smith也指出政府針對疫情而推出的刺激措施、疫情擔憂等因素也是導致現時勞動力短缺的因素。微軟最近亦減慢招聘速度的同時，也提高了工資。 Smith指，美國就業人口減少，為了爭奪有限的員工，企業需要支付更高的薪酬。

【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？ 劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：