【騰盛博藥 2137】 騰盛博藥與華潤醫藥達戰略合作 分銷新冠抗體聯合療法 股價一度飆逾8%

騰盛博藥（02137）宣布，旗下騰盛華創與華潤醫藥（03320） 旗下的華潤醫藥商業達成戰略合作，雙方將共同攜手推進公司的長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國的藥品儲備、渠道分銷、醫院准入，並共同探索其他創新業務合作，以擴大藥物的可及性。

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騰盛股價午後爆升，一度高見10.7元，最多升8.1%，收報10.56元，升6.7%，成交額2.3億元。騰盛公告指，雙方將確保對全國各地在疫情急需時提供及時的藥物供應，以助力中國疫情防控。

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安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於去年12月8日獲得國家藥品監督管理局上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者。而上述聯合療法於今年7月7日在中國商業化上市。

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記者：郭秀慧