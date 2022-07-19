  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 17:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰盛博藥 2137】 騰盛博藥與華潤醫藥達戰略合作 分銷新冠抗體聯合療法 股價一度飆逾8%

股樓投資 16:50 2022/07/19

分享：

分享：

騰盛博藥（02137）宣布，旗下騰盛華創與華潤醫藥（03320） 旗下的華潤醫藥商業達成戰略合作，雙方將共同攜手推進公司的長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國的藥品儲備、渠道分銷、醫院准入，並共同探索其他創新業務合作，以擴大藥物的可及性。

同場加映﹕【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

騰盛股價午後爆升，一度高見10.7元，最多升8.1%，收報10.56元，升6.7%，成交額2.3億元。騰盛公告指，雙方將確保對全國各地在疫情急需時提供及時的藥物供應，以助力中國疫情防控。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法於去年12月8日獲得國家藥品監督管理局上市批准，用於治療輕型和普通型且伴有進展為重型（包括住院或死亡）高風險因素的成人和青少年新型冠狀病毒感染患者。而上述聯合療法於今年7月7日在中國商業化上市。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
騰盛博藥—B（02137） 港股 冠狀病毒 疫情 華潤醫藥（03320）

上一篇文章

沙田中心一房525萬沽　業主4年蝕15萬離場

下一篇文章

【盈警】 兩架滯俄飛機難收回 中國飛機租賃發盈警 料上半年虧損至少1.3億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

尚悅兩房跌穿五球　上車客鍾情屋苑配套　筍價485萬即睇即買
尚悅兩房跌穿五球　上車客鍾情屋苑配套　筍價485萬即睇即買
【人才招聘】HKTV本周日開放日 提供逾130個即場面試職缺 每周兩日WFH、大假最少16天
【人才招聘】HKTV本周日開放日 提供逾130個即場面試職缺 每周兩日WFH、大假最少16天
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款