【香港失業率】香港4月至6月失業率回落至4.7%　孫玉菡：勞工市場短期進一步改善

▲ 香港4月至6月失業率回落至4.7% 孫玉菡：勞工市場短期進一步改善

政府統計處公布，經季節性調整失業率由3月至5月的5.1%，下跌至4月至6月的4.7%。就業不足率亦由3月至5月的3.5%下跌至4月至6月的3%。其中，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率及就業不足率均有相對明顯的跌幅。

按行業計，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在4月至6月下跌1.4個百分點至7.4%。其中，餐飲服務活動業的失業率大幅下跌2.4個百分點至8.6%，零售業的失業率下跌0.8個百分點至6.6%。

政府統計處表示，4月至6月的總就業人數轉為增加17,800人至約357.16萬人，失業人數進一步減少12,800人至17.86萬人。

料勞工市場短期進一步改善

勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工市場在4月至6月隨着本地疫情大致緩和及社交距離措施逐步放寬而改善，消費券計劃及「2022保就業」計劃亦有幫助。

展望未來，孫玉菡指，由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在短期內料會進一步改善，但改善的幅度將取決於本地疫情以及環球和本地金融狀況。政府推出的各項措施將繼續為恢復本地經濟提供支持。

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