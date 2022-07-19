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【科指ETF】恒生科指長期弱勢、槓桿ETF高位跌近9成　南方東英2倍槓桿產品下周「5合1」

股市 17:07 2022/07/19

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南方東英兩倍科指ETF合併　5個基金單位合併為1個、7月27日生效

恒生科指從去年高位大幅回吐，槓桿ETF單位價格跌幅更為明顯，由南方東英發行的南方東英恒生科技指數每日槓桿（2x） 產品 （07226） 公布，由下周三（7月27日起）合併基金單位，由5個基金單位合併為1個基金單位。7226「5合1」後，價格將增4倍。以今日收市價1.624元計，7226每手入場費由目前162.4元回升至812元。

南方東英恒升科技指數每日槓桿（2x）產品在2020年12月推出，在2021年2月一度高見13.62元，其後基金單位價格不斷走下，今年5月份一度低見1.1元，高位累跌92%。以今日收市價計，從高位累跌88%。

恒生科技指數去年2月高位為11001.78點，今年3月低見3463.44點，累跌69%。以今日收市價4506點，從歷史高位跌60%。

由於槓桿及反向產品所列的「倍數」以每日表現為基準，繼而每日調整倉位，因此長期價格走勢，並不等同跟蹤指數同期走勢的相應倍數。

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記者：梁安琪

港股 恒生科技指數 指數 XL二南方恒科（07226） 產品 合併 槓桿ETF 基金 ETF

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