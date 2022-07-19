【虛擬保險】Bowtie：第五波疫情期間自願醫保保單月售過千　另與默克合作推廣女性健康

▲ Bowtie：第五波疫情期間自願醫保保單月售過千 另與默克合作推廣女性健康

香港首間虛擬保險保泰人壽（Bowtie） 聯合創辦人兼行政總裁顏耀輝指，第五波疫情爆發期間自願醫保銷售強勁，月均銷售過千張保單，當中3成人在網上搜尋自願醫保資料時，關鍵詞亦尋找保泰人壽；投保人方面男女比例各半，而已婚人士方面男士則較女性較多。

保泰廖永熙：已開設診所供身體檢查

保泰人壽與科技公司默克藥業（Merck） 簽署合作備忘錄，共同加強支援女性健康並提高大眾對防範糖尿病等健康風險，目前主要在教育層面上鼓勵大眾關注健康，而公司正籌備一項女性健康管理計劃。保泰首席醫務總監廖永熙認為，其他保險公司推廣步數的健康習慣是為較偏門的預防行為，認為身體檢查較全面，因此保泰已開設診所，下一步目標是向不同年齡層客戶提供相應檢查。

默克香港及澳門業務主管鄭世隆表示，認為保泰具活力及熱情，故值得合作。目前默克已推出應用程式「GlycoLeap」檢查，主要檢查用戶飲食健康，提供營養師諮詢服務。

保泰與默克8月贊助「女人節」 網上現正接受報名

保泰與默克將於8月13日、14日、20日及21日2個週末期間，於逸東酒店舉行「香港女人節 （Women’s Festival Hong Kong）」，主題涵蓋婦女健康和性別議題，活動包括養宮果醬製作、骨盤底肌肉訓練及印度醫學體驗等，現已可於網上報名。

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