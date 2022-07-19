二手市場不明朗　西半山豪宅雍景臺2,300萬沽　業主4年僅賺20萬

二手市況淡靜，部分業主為求盡快套現，即使無錢賺，亦要沽貨。西半山豪宅雍景臺新近錄得一宗成交，業主於2018年入市，現帳面僅賺20萬元，若連使費計，料實際蝕讓離場。

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中原地產鄧國昌表示，雍景臺1座低層C室，實用面積1,123平方呎，三房間隔，後改成兩房，望樓景，日前以2,300萬元易手，實用呎價20,481元。代理透露，買家為用家，鍾情單位附有靚裝修。

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資料顯示，原業主於2018年2月以2,280萬元買入單位，持貨4年，現帳面獲利20萬元。若連使費計，料實際蝕讓離場。

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責任編輯：陸盈希