【MPF】今年MPF暫錄負回報13%　人均供款慘輸逾3萬元

▲ 7月份MPF表現未有七翻身，仍跌1.4%。

打工仔哀歌！因晨星的最新統計，強積金（MPF）在7月份未有七翻身，截至上周五（7月15日）為止，本月的平均錄1.4%負回報。如以今年計，整體累積錄13.44%負回報。再參考去年底MPF資產總值逾1.18萬億元，以及在職者的供款帳戶平均約有25.7萬元計，意味年初至今打工仔共蝕逾1500億元，人均供款慘輸超過3.4萬元。

上班族的血汗錢今年堪稱白供一場、愈供愈缩，專家指，受息口趨升及環球經濟衰退夾擊，唯恐今年MPF難扭虧為盈。不過，專家勸成員亦毋須自亂陣腳，慌忙蝕讓，反而應放眼長線，以均衡布局作自保，冀分散風險。

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此外，晨星總覽各類MPF資產，今年首7個月全部滿堂紅，大輸家是亞太區（不計日本）的股票基金、歐美股票、以至環球股票，這4大類MPF皆勁蝕21%。至於最多成員捧場的港股基金，今年蝕近14%，中國及大中華股票更倒跌近19%。

至於放眼較短線，7月份表現最好是美股MPF，反彈2%；反觀包尾大的是港股基金，本月急挫近7%。

晨星：今年逆市微升是一眾保守類產品

在一片哀鴻遍野中，猶幸仍有基金逆市報升，晨星指，今年逆市微升是一眾保守類產品，冠軍基金是交通銀行旗下保守基金，升0.34%；友邦（AIA）及東亞 （00023） 同類產品亦錄得0.1%漲幅。

相反，敬陪末席是去年的贏家基金，包括宏利旗下的歐洲股票基金，今年狂瀉34%；而萬全大中華股票基金亦下挫25%。

積金局回應指，強積金乃跨越30、40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同 的經濟周期，故強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況，以免得不償失。而過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能回升。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪