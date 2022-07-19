  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (二) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】今年MPF暫錄負回報13% 人均供款慘輸逾3萬元

16:42 2022/07/19

分享：

分享：

7月份MPF表現未有七翻身，仍跌1.4%。

打工仔哀歌！因晨星的最新統計，強積金（MPF）在7月份未有七翻身，截至上周五（7月15日）為止，本月的平均錄1.4%負回報。如以今年計，整體累積錄13.44%負回報。再參考去年底MPF資產總值逾1.18萬億元，以及在職者的供款帳戶平均約有25.7萬元計，意味年初至今打工仔共蝕逾1500億元，人均供款慘輸超過3.4萬元。

上班族的血汗錢今年堪稱白供一場、愈供愈缩，專家指，受息口趨升及環球經濟衰退夾擊，唯恐今年MPF難扭虧為盈。不過，專家勸成員亦毋須自亂陣腳，慌忙蝕讓，反而應放眼長線，以均衡布局作自保，冀分散風險。

上半年3間MPF營辦商市佔率逆市升 誰是最大贏家？【下一頁

此外，晨星總覽各類MPF資產，今年首7個月全部滿堂紅，大輸家是亞太區（不計日本）的股票基金、歐美股票、以至環球股票，這4大類MPF皆勁蝕21%。至於最多成員捧場的港股基金，今年蝕近14%，中國及大中華股票更倒跌近19%。

至於放眼較短線，7月份表現最好是美股MPF，反彈2%；反觀包尾大的是港股基金，本月急挫近7%。

在一片哀鴻遍野中，猶幸仍有基金逆市報升，晨星指，今年逆市微升是一眾保守類產品，冠軍基金是交通銀行旗下保守基金，升0.34%；友邦（AIA）及東亞 （00023） 同類產品亦錄得0.1%漲幅。

相反，敬陪末席是去年的贏家基金，包括宏利旗下的歐洲股票基金，今年狂瀉34%；而萬全大中華股票基金亦下挫25%。

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

相關文章：【MPF】駿隆：年初至今強積金人均蝕32,242元　港股基金6月逆外圍錄正回報3.6%

【MPF】積金評級：強積金上半年負回報近13%、成立以來最差　積金局：毋須過分擔心

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

歐洲股 美股 港股 基金 強積金 退休組合

下一篇文章

【美元定存】半年美元定存息最高3厘 虛銀罕有勁加近兩厘息迎戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存最高8.88厘　另滙豐渣打鬥加港元定存息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【港元定存】港元定存息最高8.88厘 虛銀連番減息
【港元定存】港元定存8.88厘高息王 最後召集
【港元定存】港元定存8.88厘高息王 最後召集
【企業管治】IBM總經理：做銷售「要懂找松露」
【企業管治】IBM總經理：做銷售「要懂找松露」
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【港元定存】中小行瘋狂「搶錢」 1年港元定存最高3厘
【ESG】中資專家指派息5厘股債混合ESG基金 穩中求勝
【ESG】中資專家指派息5厘股債混合ESG基金 穩中求勝
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款