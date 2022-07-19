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【周大調富格曲@iM網欄】擔任國際賽評判 Oskar Rieding Int'l Competition for Young Musicians

名人薈萃 16:19 2022/07/19

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不久之前，有幸獲邀於斯洛文尼亞（Slovenia）國際小提琴比賽中擔任評判。比賽已經舉辦多年，以著名德國小提琴家及作曲家Oskar Rieding命名。Oskar Rieding曾居於斯洛文尼亞第四大城市Celje，當地市政府及藝術團體希望透過舉辦音樂比賽，推動音樂藝術發展。Oskar Rieding的小提琴作品旋律優美，具啟發性。不論用作教材或演奏曲目，同樣深受歡迎。其中，他的B小調小提琴協奏曲要算是最為人所熟悉的作品之一。著名小提琴家 Itzhak Perlman 亦有演奏此曲，並收録於專輯《Concertos from my Childhood》內。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

國際比賽，評判均來自世界各地。除了主辦國斯洛文尼亞的小提家Janez Podlesek及Inga Ulokina外，亦有來自俄羅斯的小提琴教授Tatiana Berkul，以及克羅地亞的鋼琴家Danijel Gašparovič。亞洲區的評判就只有筆者一個。

賽制與規則

過去自己亦曾經為不同的音樂比賽擔任評判，不同的比賽，賽制、規則、評分標準及曲目要求等不盡相同。要公平公正地評分，往往不是一個容易的決定。

是次比賽，共分5個組別，以年齡區分。年紀最小的為10歲以下組，最大的為17至18歲組。獎項方面，為了鼓勵學生參賽，除金、銀、銅奬之外，亦加入特別獎。每名參賽者均須要演奏兩首風格截然不同的樂曲。當然，大會亦建議參賽者選用Oskar Rieding的作品。過往，比賽均分兩輪進行。初賽以影片作評分及甄選。經過第一輪甄選之後，表現突出的參賽者便可順利進入決賽，決賽於斯洛文尼亞音樂廳進行。疫情關係，是次比賽，大會最終決定以單一輪視頻影片作比賽評分。

參賽者眾多

大概是大家都習慣了在家工作 （WFH） 的關係，網上的交流及聯絡比想像中快捷暢順。不一會，就收到大會提供的比賽章程、評分參考及比賽影片。參賽人數比想像中多，有近一百名。看看名單，參賽者來自世界各地，有德國、加拿大、美國、英國、保加利亞、新加坡、澳洲、愛爾蘭、以色列、挪威、瑞士、葡萄牙、克羅地亞、波蘭、捷克、意大利、印度及烏茲別克等。一眾年輕小提琴家來自不同的文化背景，演奏方式、選曲亦不盡相同，可謂各有千秋。

印象較為深刻的，要算是一位十一、二歲，來自捷克的男孩Richard。一般的參賽者以鋼琴作為伴奏，他卻用上專業管弦樂團作為伴奏，演奏、拍攝、燈光及錄音皆達專業水準。遇着如此一枝獨秀的參賽者，評判的工作霎時變得輕鬆又簡單，評語只有一個字──Superb！

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作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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