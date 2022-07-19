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【營人物語@iM網欄】泰國菜低卡之選

名人薈萃 17:19 2022/07/19

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上週五再次跟米雪會面，米雪表示求救：「弊傢伙了，這星期六我一班朋友相約吃泰國菜，會否就此影響我減磅的進度。」

我先安慰米雪說：「放心，就算減肥期間並非不能出外飲食，泰國菜、越南菜及日本菜向來都是我推薦給減肥客人出外用餐的選擇。就先以泰國菜為例，由前菜到主菜都各有多款選擇，最適合一大班朋友聚餐。」

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米雪當堂雙眼發光，充滿期盼的眼神望著我，說：「快教我幾招！」

「首先，柚子鮮蝦沙律及泰式青木瓜沙律都是首選的前菜，亦是低脂肪的蔬菜選擇。皆因泰國餐廳中的蔬菜類往往不是馬拉盞炒，便是蝦醬炒，油份都超標。」

米雪點點頭表示認同，說：「生蝦刺身應該也安全吧。」

「沒錯，主菜方面，我建議點海南雞或泰式燒雞。我記得你喜歡吃魚，泰式明爐蒸魚、燒烏頭都是好選擇啊。」

「串燒呢？ 」米雪問。

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「串燒海鮮最低脂，次選為串燒雞肉、牛肉。想瘦一點就盡量少沾沙爹醬吧。」我繼續建議。

「但是泰式炒⋯」我話未說完 ，米雪便插話：「炒金邊粉及菠蘿炒飯就算望上去幾乾身，也只是因為大廚的功力深厚，把油分均勻地分佈於每條炒麵或飯粒，我再也不會中伏了。」

我笑了一笑，說：「總算能從錯誤中學習！若然想補充一點澱粉質，可以柯打一客蒸糯米飯，卡路里跟白飯相若。但是，記得不要選芒果糯米飯啊，已經加入了高脂的椰漿及糖而成。」

 

作者_馬詩慧（Joyce）簡介

畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。

曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。

曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

 

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撰文 : 馬詩慧（Joyce）

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