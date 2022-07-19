憂俄切斷天然氣 德國考慮繼續使用核電

俄羅斯輸氣予歐洲的天然氣管道北溪一號暫時關閉，加上俄羅斯近日供應天然氣量明顯下降，支持歐洲使用核電的呼聲日漸壯大。德國經濟部周一（18日）表示，當局不排除延長餘下3座核電廠的壽命。

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2011年福島核電廠事故後，德國時任總理默克爾（Angela Merkel）承諾逐步淘汰使用核能發電，計劃明年年底前關閉當地最後3座核電廠。德國環境及經濟部今年3月首次評估時，亦不建議當局延長核電廠壽命。

隨著歐洲與俄羅斯關係緊張，歐洲憂慮俄切斷天然氣供應，急於尋求能源轉型，支持使用核電聲音漸增。德國經濟部發言人周一表示，已要求電力營運商就核電可行性作第二次評估，不排除延長運作餘下3座發電廠，最快數周收到評估結果。

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路透社獲取經濟部的文件顯示，評估要求運營商考慮天然氣價格上升對電費潛在影響，天然氣供應中斷嚴重後果、以及法國核電廠停產對德國影響。

評估亦要求考慮德國南部及巴伐利亞州（Bavaria）特殊情況，當地主要倚賴燃氣及Isar II核電廠發電，燃煤及風力發電量極低。巴伐利亞州經濟部長Hubert Aiwanger周日（17日）呼籲聯邦政府，延長使用核電廠。

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責任編輯：郭麗明