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【盈警】 兩架滯俄飛機難收回 中國飛機租賃發盈警 料上半年虧損至少1.3億

股樓投資 16:25 2022/07/19

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中國飛機租賃（01848）發盈警，因公司有兩架飛機滯留俄羅斯，預計短期內難以回收，保險索償情況也不明朗，決定將兩架飛機的賬面淨值進行全額減記，剔除保證金、維修準備金和發動機的價值後，預計截至6月底止6個月的淨減記額約4.4億元。減值後，集團上半年將由盈轉虧，虧損介乎1.3億元和1.7億元，去年同期則賺3億元。若剔除一次性淨減記額的影響，期內股東應佔溢利介乎2.7億至3.1億元。

同場加映﹕【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

集團指，自歐美各國對俄羅斯實施制裁以來，集團便中止了向俄羅斯出租兩架飛機的租賃合同，並一直與俄羅斯承租人保持溝通，積極尋求收回該等飛機。集團強調，事件對集團流動性及運營不受影響，並指若日後成功取回有關飛機或獲得保險賠償，將可按情況抵銷淨減記額的影響。

【大行報告】 澳門賭場再停業5日 大行料賭業第四季始見復甦【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 制裁 盈警 中國飛機租賃（01848） 俄羅斯

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