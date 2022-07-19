▲ 【內房危機】瑞銀：爛尾樓停貸事件不排除中央政府採取更大動作 包括發行專項債

瑞銀發表報告，稱內地爆出爛尾樓停貸事件後，該行最近與一名曾任住建部政策研究中心主任的房地產政策專家舉行電話會議。該名專家表示，目前，地方政府主要負責解決風險，但她不排除中央政府有可能會採取更大動作，例如發行專項債券或者購買被擱置項目，將其轉為共有產權公寓。

據該專家認為，由於一些項目未到交樓期限，故停工的項目數量可能比媒體報道的200個要少，而大部分項目與違約開發商有關，即恒大 （03333） 、融創 （01918） 和世茂 （00813） 。由於這些開發商在華中地區有很多項目，故停工項目在華中地區集中度很高，包括河南、湖南和湖北。總的來說，專家預計停工項目可能佔到住宅銷售總量的1%以下。

該名專家認為，地方政府基本上有三種方式來讓項目復工，包括：一、項目可由當地國企接管；二、地方政府可從違約的開發商手中收回未開發的土地，並將其出售予國企，國企可以將土地作為銀行貸款的抵押，然後，獲得貸款令到違約開發商停工項目復工；三、銀行需要收回被挪用的預售樓款，如果銀行有一些不當行為，則需要自己支付建設費用。

內地房地產活動下半年料續疲軟

據專家介紹，內地樓市相關活動已在4月份見底。然而，由於購房需求的延遲，低迷情況可能在今年下半年持續下去。一方面，更多關於未能交樓的新聞將在短期內拖累市場情緒。另一方面，疫情反彈繼續影響到就業保障和家庭收入。她預計，今年商品房銷售面積／總銷售金額／新開工建築面積將按年收縮10%／20%／20%。為了恢復房地產行業的增長，專家提出三個進一步放鬆的政策選項，包括：一、降低抵押貸款利率；二、降低對購買第二套和較佳住房的要求；三、取消對開發商股權籌資的限制。

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