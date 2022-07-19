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單身女士無睇樓　1.5萬租THE HENLEY一房戶

股樓投資 16:54 2022/07/19

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啟德全新盤THE HENLEY陸續入伙，租賃成交隨即增加，有租客在無睇樓情況下，決定承租單位。 

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

香港置業胡耀才表示，啟德THE HENLEY A座低層E室，實用面積302平方呎，一房連露台間隔，座向東北，望樓景，月租原叫價1.58萬元，議價後以1.5萬元租出，實用呎租約49.7元，屬市價成交。 

一個月HIBOR報0.79厘　實際供樓利率2.09厘（不斷更新）【下一頁

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胡耀才透露，新租客為單身女士，心儀單位租金相宜，故在無睇樓的情況下決定承租。資料顯示，業主於2021年6月以約817.12萬元購入單位，以月租1.5萬元計，租金回報約2.2厘。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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責任編輯：陸盈希

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物業出租 成交 THE HENLEY 啟德

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