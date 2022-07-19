▲ 【加密貨幣】以太幣重上1500美元、低位累彈約6成 分析：宏觀逆風未改、短期反彈後須謹慎

以太幣（Ethereum，ETH）周二（19日）反彈，時隔約1個月重上1500美元水平，以太幣曾高見1630美元，現升2.84%，報1511元。比特幣（Bitcoin，BTC）則在22,000萬美元水平上落，曾上試23,000但無功而回，比特幣現報21767美元，跌2.23%。

投資者對全球經濟、央行貨幣緊縮步伐憂慮情緒降溫，加上今年夏天稍後時間將進行以太坊合併（The Merge），帶動以太幣小幅復甦。以太幣目前已較936美元左右的低位反彈超過60%。

分析：未有新資本流入幣市 大多是互相交易

但也有分析仍然持謹慎態度，資產管理公司Arca 投資組合管理副總裁 Hassan Bassiri 表示，短期一兩個星期內看好加密貨幣市場，但之後必須保持謹慎，因為市場仍然面臨所有這些宏觀經濟逆風，而且未有新資本流入幣市，只是交易員互相交易。

然而加密貨幣市場繼續傳出負面消息，據破產受託人 Teneo 上傳的一份長達 1,157 頁的法庭文件，資不抵債的加密對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital）遭加密貨幣經紀商 Genesis 提出 12 億美元的索賠。

Celsius資產缺口達12億美元

另外，另外一份法庭文件顯示，加密貸款平台Celsius 的資產負債表至少有12 億美元缺口，該公司有 55 億美元的負債，但只有 43 億美元的資產，其中大部分是非流動性資產。

有外電指，儘管Celsius 已經開始償還對機構債權人的債務，但散戶投資者卻被蒙在鼓裡，很可能首當其沖地承受著Celsius 失敗的衝擊。

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