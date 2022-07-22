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港股龍虎榜│今日港股升幅王金沙中國（01928）股價升近4%　東方海外（00316）連升8日

股市 16:50 2022/07/22

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今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，金沙中國 （01928） 股價升近4%，升幅冠絶藍籌成為今日「股王」。東方海外 （00316） 、蔚來 （09866） 、快手 （01024） 、恒隆地產 （00101） 升幅緊隨其後。速睇今日各股表現↓↓

藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅

股票 收市價 變動／變幅（%） 相關資訊
金沙中國 （01928） 17.86元 0.66元／3.84% 按此
東方海外 （00316） 265.8元 9.4元／3.67% 按此
蔚來 （09866） 160.4元 5.3元／3.42% 按此
快手 （01024） 85.1元 2.7元／3.28% 按此
恒隆地產 （00101） 14.12元 0.34元／2.47% ---

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

==7月21日（周四）==

今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，網易 （09999） 股價逆市升超過6%，成為今日「股王」。舜宇 （02382） 、萬國數據 （09698） 、商湯 （00020） 、創科 （00669） 升幅緊隨其後。速睇今日各股表現↓↓

藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅

股票 收市價 變動／變幅 相關資訊
網易 （09999） 152.8元 9元／6.26% 按此
舜宇 （02382） 111.4元 3.8元／3.53% 按此
萬國數據 （09698） 28.9元 0.8元／2.85% ---
商湯 （00020） 2.39元 0.06元／2.58% ---
創科 （00669） 93.1元 2.15元／2.36% 按此

==7月20日（周三）==

今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，殘股商湯 （00020） 股價大彈超過1成，主要受到回購股份消息刺激；另外，創科 （00669） 股價亦升超過7%。速睇今日成分股五大升幅王↓↓

藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅

股票 收市價 變動／變幅 相關資訊
商湯 （00020） 2.33元 0.23元／10.95% 按此
創科 （00669） 90.95元 6.1元／7.19% 按此
嗶哩嗶哩 （09626） 201.6元 12.2元／6.44% 按此
信達生物 （01801） 36.9元 1.5元／4.24% 按此
海底撈 （06862） 16.32元 0.64元／4.08% 按此

==7月19日（周二）==

今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，國企指數成分股中國飛鶴 （00186） 及中國燃氣 （00384） 獲憧憬入選藍籌成股，股價逆市造好。另外，盈喜股藥明生物 （02269） 股價全日收市保住升勢，逆市升逾1%跑贏大市。

藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅

股票 收市價 變動／變幅 相關資訊
中國飛鶴 （06186） 8.67元 0.35元／4% 按此
京東物流 （02618） 16.48元 0.62元／4% 按此
中國燃氣 （00384） 12.06元 0.44元／4% 按此
藥明生物 （02269） 77.55元 1.2元／1.57% 按此
中海油 （00883） 9.96元 0.11元／1.1% 按此

撰文 : 賴婉君 責任編輯

欄名 : ET港股龍虎榜

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