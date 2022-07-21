港股龍虎榜│今日港股升幅王網易（09999）股價逆市升超過6%　商務部等27部門擬擴大網絡遊戲審核試點

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【私人貸款】大新銀行推優化私人貸款服務 料今年私貸業務錄單位數增長
今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，網易 （09999） 股價逆市升超過6%，成為今日「股王」。舜宇 （02382） 、萬國數據 （09698） 、商湯 （00020） 、創科 （00669） 升幅緊隨其後。速睇今日各股表現↓↓
藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅
|股票
|收市價
|變動／變幅
|相關資訊
|網易 （09999）
|152.8元
|9元／6.26%
|按此
|舜宇 （02382）
|111.4元
|3.8元／3.53%
|按此
|萬國數據 （09698）
|28.9元
|0.8元／2.85%
|---
|商湯 （00020）
|2.39元
|0.06元／2.58%
|---
|創科 （00669）
|93.1元
|2.15元／2.36%
|按此
==7月20日（周三）==
今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，殘股商湯 （00020） 股價大彈超過1成，主要受到回購股份消息刺激；另外，創科 （00669） 股價亦升超過7%。速睇今日成分股五大升幅王↓↓
藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅
|股票
|收市價
|變動／變幅
|相關資訊
|商湯 （00020）
|2.33元
|0.23元／10.95%
|按此
|創科 （00669）
|90.95元
|6.1元／7.19%
|按此
|嗶哩嗶哩 （09626）
|201.6元
|12.2元／6.44%
|按此
|信達生物 （01801）
|36.9元
|1.5元／4.24%
|按此
|海底撈 （06862）
|16.32元
|0.64元／4.08%
|按此
#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#
==7月19日（周二）==
今日港股龍虎榜揭盅，按港股藍籌股、國指成分股、科技指數成分股的股價升跌幅排名，國企指數成分股中國飛鶴 （00186） 及中國燃氣 （00384） 獲憧憬入選藍籌成股，股價逆市造好。另外，盈喜股藥明生物 （02269） 股價全日收市保住升勢，逆市升逾1%跑贏大市。
藍籌股、國指成分股、科技指數五大升幅
|股票
|收市價
|變動／變幅
|相關資訊
|中國飛鶴 （06186）
|8.67元
|0.35元／4%
|按此
|京東物流 （02618）
|16.48元
|0.62元／4%
|按此
|中國燃氣 （00384）
|12.06元
|0.44元／4%
|按此
|藥明生物 （02269）
|77.55元
|1.2元／1.57%
|按此
|中海油 （00883）
|9.96元
|0.11元／1.1%
|按此
撰文 : 賴婉君 責任編輯
欄名 : ET港股龍虎榜