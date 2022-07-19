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【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘　歐元兌美元匯價升近1%

宏觀解讀 16:12 2022/07/19

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【歐洲加息】歐央行據報考慮或加息0.5厘　歐元兌美元匯價升近1%

歐洲央行本周四議息，目前市場預料當地將加息0.25厘，為2011年首次加息。路透社最新引述兩名匿名消息人士指，歐央行決策者將討論加息0.25厘或0.5厘，應付歐元區內最嚴重的通脹壓力。與此同時，歐央行尋求達成協議，向意大利等高負債國家提供債券市場援助，但相關國家必須遵守歐盟執委會的改革和預算紀律規定。

歐央行加息或較預期進取，歐元兌美元匯價走高，日內升約1%或104基點，至1.0247，較上周低位0.9952反彈約3%。

歐央行目前處於靜默期，未有回應報道。歐央行原先表態指，7月較大機會加息0.25厘，但歐央行行長拉加德（Christine Lagarde）6月曾指，目前市場條件明顯不適合採用漸進主義。

報道指，歐央行決策者過去數用在討論各國需要符合哪些條件才能納入買債計劃，讓它們在經濟未能同步增長時借貸成本可有上限。

【石Sir一周前瞻及異動】金風科技、兗礦能源及兗煤澳大利亞

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