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沙田中心一房525萬沽　業主4年蝕15萬離場

股樓投資 16:53 2022/07/19

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二手樓市交投氣氛轉差，就連沙田市中心的細價樓，近日都錄得蝕讓買賣，有買家4年前購入沙田中心的一房單位，現帳面蝕約15萬元離場。 

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

中原地產余震楠表示，沙田中心G座中層E室，實用面積288平方呎，一房間隔，原開價約550萬元，議價後終以525萬元易手，實用呎價約18,229元。 

一個月HIBOR報0.79厘　實際供樓利率2.09厘（不斷更新）【下一頁

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據了解，原業主於2018年以540萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕約15萬元離場。資料顯示，沙田中心由恒基發展，由1981年12月開始入伙，共有8座，提供1,480個單位，實用面積288平方呎至747平方呎。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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責任編輯：陸盈希

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