【電子消費券2022】中銀推BoC Pay消費券活動、8.8起一連五日推優惠　指定商戶消費可享不同優惠

▲ 【中銀2388】中銀推BoC Pay消費券活動 指定商戶消費可獲不同優惠

中國銀行（香港） （02388） BoC Pay推出「BoC Pay閃購周」，與海洋公園、麥當勞、鴻福堂、士多Ztore及友和YOHO商戶合作，由8月8日起至12日各商戶於不同日子將推出不同消費優恵，以BoC Pay登記領取消費券的客戶以BoC Pay消費即可享以下優惠：

8月8日：於友和YOHO手機版網上商店可以低價搶購100部iPhone 13、20部Sony PlayStation 5及20部Nintendo Switch OLED遊戲主機

8月9日：於士多Ztore網站購買指定糧油產品獲低至半價優惠

8月10日：於海洋公園官方網站購買任何門票消費滿$538減$100，包括以$438搶購原價為港幣$538的海洋公園「無限FUN入場證」，憑證可於2022年9月30日前可無限次入場及享多重優惠禮遇，或以港幣460元搶購原價港幣560元海洋公園水上樂園7至9月入場門票

8月11日：於鴻福堂分店可以半價（即$300）搶購原價$600自家湯電子e券（一套10張，有效期為3個月）

8月12日：於麥當勞分店單一消費滿$50可獲減$25

此外，BoC Pay特別提供香港電腦節加碼消費優惠，8月19至22日電腦節期間，客戶於會場內指定商戶消費滿$1,000即減$50。

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