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【放榜錦囊】DSE明日放榜 海外升學應及早準備 一文看清熱門升學地開支

理財智慧 14:49 2022/07/19

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香港中學文憑試（DSE）將於明日（20日）放榜，除了在本地升讀大學，不少家長亦考慮將子女送到海外留學。不過，海外升學花費不少，家長和子女應及早了解留學國家的相關費用，以更好準備升學事宜。今期的理財專題參考各地海外聯招中心和香港學友社數據，為大家介紹5大熱門海外升學地區的開支，以便及早作打算，免失預算。

根據教育局最新一份《中六學生出路統計調查》顯示，2021年有約4萬名中六畢業生選擇繼續升學，當中逾5,645人（14.3%）選擇離港留學，其中又以內地（35.2%）、台灣（22.2%）、英國（21.8%）、澳洲（7.5%）及加拿大（5.4%）為首5個最熱門升學地點。

內地為本港最熱門的留學地點。當地各校各科收費標準都不同，約5,000至1.5萬元人民幣（折合約5,800至1.75萬港元）一年，住宿費約為700至1,200元人民幣（約810至1,400港元）一年，生活費約1萬至3.9萬元人民幣（約1.16萬至4.55萬港元）一年，當中已包括住宿、電費、膳食及交通等費用。

費用相宜的台灣也是熱門升學地。台灣各校各科收費標準都不同，學費會因公立或私立大學及學系而有差異。學費每年約為3.64萬新台幣至11.6萬新台幣（約9,570至3.06萬港元），住宿費每年為約8,950至2.17萬新台幣（約2,350至5,730港元），生活費每年為4.29萬至8.59萬新台幣（約1.13萬至2.26萬港元）。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

英國學費較為昂貴，各校每年學費為約1萬至2.6萬元英鎊（約10.8萬至28萬港元）不等。生活費及住宿費為每年約9,600至1.56萬元英鎊（約10.2萬至16.5萬港元），已包括住宿、電費、膳食及交通等費用。

雖然留學澳洲的成本不低，但澳洲仍能吸引不少港人。課程及學習費用會因個別院校或課程而有所不同，每年約為2萬至4.5萬澳元（約10.9萬至24.5萬港元）。每年留學澳洲的住宿費為4,680至2.28萬澳元（約2.55萬至12.4萬港元），當中青年旅舍和合租公寓是較便宜的選擇，費用約為4,680至1.11萬澳元（約2.55萬至6.05萬港元），自租公寓則最昂貴，需要花費約為9,620至2.28萬澳元（約5.23萬至12.4萬港元），每年生活相關費用為1.43萬至3.84萬澳元（約7.85萬至20.9萬港元），當中包括雜貨與外出用膳、燃氣、電力、網絡、交通及娛樂費用。

加拿大有許多優質院校，受本地學生及家長歡迎。加拿大一般學士學位課程學費每年為2.94萬加元（約18.4萬港元）。每年留學的生活費及住宿費為8,500至1.7萬加元（約5.28萬至10.5萬港元），當中包括住宿及膳食費、個人及健康保險、書簿費。

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責任編輯：龍紀瑩

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