【下半年展望】法巴：提防三大隱憂　美股仍有下跌空間　料儲局7月加息75點子

▲ 法巴：提防三大隱憂 美股仍有下跌空間 料儲局7月加息75點子

美股今年沽壓沉重，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，現時市場面對三大隱憂，包括1）企業盈利下調壓力，2）股票配置比重偏高，3）債券利差未擴大到衰退水平，對股票看法審慎，認為美股仍有下跌空間，建議部署高息股及資金流充裕的優質股。

譚慧敏解釋，未來可能有更多業績不符合預期，分析師對盈利預測有下調壓力。也導致債券利差擴大。 而且，環球資金在股票配置上仍然未有淨流出，意味市場其有出售股票的空間，令短期市況波動。

據法巴參考過去歷史數據的統計，在沒有出現衰退的情況下，標指由高點到低點平均跌幅為19.9%，需時約4.7個月，若有出現衰退，標指平均於22個月內跌約41%。她認為，現時美股已反映了經濟放緩，但未消化衰退預期，若美國數據更差，相信美股仍有下跌空間。

不過，她認為，若果通脹持續放緩、失業率急升，以及在加息周期內出現信貸危機，或會令儲局別無選擇地放緩收緊步伐，一旦儲局政策轉軚，將令股市重拾升勢。

看好A股多於H股 憧憬二十大後有好消息

投資界對於中資股看法樂觀，譚慧敏則相對有保留，主因港股亦有盈利下調壓力，加上環球市況波動會對港股造成影響，該行看好A股多於H股，並預期短綫AH股差價將擴大。她認為，中國在二十大後有望出台有消息，因政治及政策將變得清晰，刺激股市造好。

對比股票，法巴認為，債券久違出現具吸引力的息率，由於債市已反映大部份壞消息，看好短中期的投資級別債券，因息率達3至4厘，而且企業基本面穩健，違約機率低。另外，她建議投資組合內配置另類投資，例如私募基金及對冲基金，可獲取的回報較股債的投資組合更佳。

料美國通脹今年回落至7.5% 加息周期或年底完結

宏觀方面，由於美國薪酬增幅出現見頂回落跡象，法巴預期下半年通脹將會回落，並於年底達至7.5%。因此，該行估計7月聯儲局加息0.75厘，9月加息0.5厘，餘下兩次會議加息0.25厘。譚慧敏指，9月儲局縮表將會加碼，故不認為當月加息0.75厘，又預期聯邦基金利率年底達3.5厘將會是本輪加息周期的終端利率。

由於儲局加息步伐較預期快，法巴下調了今年美國增長預測至2.6%，明年料增長1.9%。譚慧敏指，根據金融及經濟指標的統計，料美國未來一年進入衰退的機率為35%。由於預期第二季經濟錄得負增長，技術上或陷入衰退，不過，在各經濟活動及就業未見到衰退跡象，認為廣義而言，美國不會陷入衰退。她指，目前消費者財務仍穩健，加上金融狀況適度收緊，有助緩和衰退。

對於中國經濟，法巴預期今年增長3.7%，明年增長5.7%。問及內地房地產停貸風波，譚慧敏指，估計涉及事件的按揭佔整體貸款約2%，不足以撼動金融體系，並看到政府加快大力出台政策，也有介入項目促進工程完成，以保障社會及金融系統穩定，但行業仍處於負面旋渦中，故對內地房地產看淡。

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