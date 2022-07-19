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【美元定存】半年美元定存息最高3厘 虛銀罕有勁加近兩厘息迎戰

15:53 2022/07/19

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今天暫有4間大小行齊加美元定存息。

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市場料儲局本港時間下周四（7月28日）至少加息0.75厘，但7月開局已有12間大小港銀偷步加美元定存息，當中罕有包括3間發鈔行，而虛擬銀行參戰還擊，更勇進加息。騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），剛推全球滙款服務，上周四（14日）該行勁加美元定存中長息，把3個月年息驟升1.6厘至1.8厘。此外，富融半年美元定存年息更提高1.95厘，1年息率也大升1.9厘，兩者齊報2.2厘，門檻卻從5萬美元，急降至1美元。

今天（19日）暫有4行加美元定存息，分別為幾近每周都加息的上商，如今再加短中長息，星展、建行亞洲及大眾銀行亦齊加息。

大新 （02356） 美元定存息率於上周3連加，令中長息的新息率突破3厘。工銀亞洲、南商、富邦及招商永隆更全面加息，以及交銀香港亦調升不同存期的年息；恒生 （00011） 則為特選客戶提供3個月享年息1.7厘。

利率期貨萬億元巨單震撼市場　賭7月加息0.75厘【下一頁

專家建議追息族開立美元定存宜短不宜長，先開立較短存，例如半年或以下定存，畢竟存息高處未算高，當存款到期後再續，博將來的息率更高；舉半年期為例，現有雙冠王，大新及富邦齊為3厘。

單以大行的美元定存息率比併，中銀香港 （02388） 早於7月2日新推3個月有1.1厘年息，跑贏滙豐的1厘及渣打香港 （02888） 的0.9厘；中銀半年年息享1.7厘，險勝滙豐的1.6厘及渣打的1.3厘。中銀1年息率更達2.1厘，亦冠絕發鈔行，滙豐同期息率為兩厘，渣打即使大加0.8厘後，息率仍只是1.7厘。

另方面，計及中小行，檢視美元定存各存期的高息王，7天短存年息以恒生的8.5厘摘冠；1個月年息是信銀國際的3.2厘稱王；3個月年息以富邦的2.8厘奪冠；半年年息呈雙冠，大新及富邦皆為3厘；1年期息率以富邦的3.4厘問鼎榜首。

展望美元前景，美滙指數高企在107關，大行花旗上調預測。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪料，3個月內美滙指數挑戰111.02，較早前預期107.31為高，半年到1年回落至104.04，兩年長期目標預測99.33。

美滙108　耶倫對新興市場與資金流向搏鬥表示同情【下一頁

市料美元被動升值，華僑銀行經濟師謝棟銘指，市場對通脹見頂的期望屢落空，加拿大央行和新加坡分別超預期收緊貨幣政策。同樣，美國6月份CPI升9.1%，但聯儲局兩位鷹派代表：聖路易聯儲主席Bullard和委員Waller都公開表示支持加息75個基點。

謝棟銘認為，美元或許離頂不遠，但現時不是美元太強，而是歐元和日圓太弱。上周歐元跌穿1算，歐元近期備受3大陰霾所困。首先，北溪1號例行維護切斷了俄羅斯對德國的天然氣供應，市場等待本周四（21日），維護結束後供氣是否會恢復，惟外電指俄方擬斷氣，能源危機帶來不確定性因素；其次，意大利政局再生變，歐元區割裂風險再成焦點，也對歐元帶來壓力；第三，烏克蘭戰爭的成本由歐洲承擔，好處去了美國，美國既賣武器，又售天然氣。

謝棟銘補充，估計美元慣性偏強將持續，歐元或考驗0.95新低。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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