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【新股IPO】萬科分拆萬物雲境外上市已獲批　擬最快9月招股 集資20億美元

股樓投資 16:08 2022/07/19

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萬科（02202）計劃分拆旗下物管子公司萬物雲來港上市，並早於今年4月已遞交上市申請。近日，萬科公布萬物雲境外上市已獲得中證監批准，據了解，萬科計劃最早於9月份啟動招股，擬集資最少20億美元（約156億港元）；中信証券、花旗以及高盛為聯席保薦人。

【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲【見下頁】

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

 

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消息指，萬物雲或於8月闖關，惟萬物雲回應媒體查詢時指公司目前處於靜默期，不便回覆，一切以公司公告為準。

資料顯示，公司去年合共錄得收入237億元人民幣，按年增長30.6%；期內利潤達17.14億元人民幣，按年增長12.9%。旗下有三大主要業務，分別是社區空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務以及AIoT及BPaaS解決方案服務。

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記者：張以正

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