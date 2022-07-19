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【優惠情報】「HP閃購日」產品低至3折 兩款入門筆電開倉價2,999元起 周四至周六只限3天有買趁手

理財智慧 17:06 2022/07/19

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HP將於7月21日至23日（本周四至周六）舉行開倉特賣優惠活動「HP閃購日」，為旗下多款電腦及配件產品，推出低至3折的特價優惠，當中還包括了多款數量限定的陳列品，大家可以看看有沒有自己的心水產品，預先安排選購計劃。

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

廠方提供了多款陳列品，其中兩款入門筆記簿電腦，包括HP Laptop 14s（7月21日限定，限量2件）及HP Laptop 15s（7月22日限定，限量3件），兩款開倉價都只是2,999元，內置Windows 10家用版作業系統，稱得上是全場最抵玩之選，對規格要求不高的用戶，大可選購這類文書機。HP Laptop 14s的基本規格為Intel Core i5/i7處理器、8GB DDR4記憶體及512GB SSD儲存；至於HP Laptop 15s的基本規格則為Intel Core i3處理器、4GB DDR4記憶體及256GB SSD儲存。

另外兩款採用Windows 10專業版作業系統的商用機HP ProBook 600（7月21日限定，限量2件）及HP ProBook 440（7月21日限定，限量1件），開倉價亦都是3,399元，基本規格為Intel Core i5處理器、8GB DDR4記憶體及256GB SSD儲存。鍾情高階筆電的用家，可選擇配備Intel Core i7處理器、16GB DDR4記憶體、iTB SSD儲存及NVIDIA GeForce RTX 3050/3060顯示的Victus by HP 16（7月22日限定，限量3件），開倉價只是5,299元。

至於折扣幅度最大的一定是商用機HP Zbook Firely 15 G8（7月21日限定，限量2件），原價15,190元，開倉價只需4,999元，意味約3折即可入手！此機規格明顯較高，包括Intel Core i7處理器、16GB DDR4記憶體及512GB SSD儲存，作業系統為Windows 10專業版。

開倉產品一覽：

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責任編輯：嚴浩文

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