香港恒生大學管理學系人力資源管理工商管理（榮譽）學士課程　人力資源管理與 ABC 新世代共舞

▲ 恒大BBA-HRM重視同學與業界的聯繫。圖中李志明先生（左四）和孔于人先生（右四）是香港人力資源管理學會（HKIHRM）前會長和現任副會長。

ABC 新世代早已來臨，而且正在高速發展。所謂 ABC，A 是指 Artificial Intelligence （AI，人工智能），B 是指Big Data（大數據），C 是指Cloud Computing（雲端運算）。 ABC 各司其職，互相配合：大數據提供海量資訊，而AI 學習並超越人類思維、鯨吞數據以作分析，並通過互聯網在雲端高速運算。



而人力資源管理在數位時代下，也要不斷求變。



不少顧問公司例如米高蒲志 、翰德 、華德士和德勤等都指出，在數位時代， HR 的傳統角色已經改變，例如人力資源資訊系統（HRIS）的廣泛應用，已經改變，甚至取代傳統HR 的運作模式。



香港恒生大學（恒大）管理學系人力資源管理工商管理（榮譽）學士課程，將「商業資訊系統」和「人力資源資訊系統」定為必修科目。其他相關科目，包括「招聘與甄選」、「培訓與發展」和「績效與薪酬管理」等，也引進相關的HRIS 元素。目的便是要建立同學獨特的競爭優勢，讓他們能於畢業後與 ABC 新世代無縫接軌。作為人力資源專業人才必須熟悉相關法例，例如「商業法」和「僱傭法」等。課程亦重視專業連結，一直與業界保持良好的夥伴關係，並通過實習（Internship）、輔導（Mentorship）、和海外交流（Overseas Exchange）等項目，讓同學把理論付諸實踐、開闊視野，從中累積實戰經驗。



香港恒生大學管理學系

人力資源管理工商管理（榮譽）學士課程（BBA-HRM）

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(特約)