【僱傭關係】對話沒加笑臉Emoji遭解僱　昆士蘭女士遭不合理解僱案勝訴

WhatsApp是不少企業慣用的即時溝通的渠道,但WhatsApp不如以往傳統電郵般有多項格式規範,令不少打工仔都不知該如何拿捏使用用詞語和表情符號(Emoji)。外國就有一位女士因沒用Emoji而遭解僱。

據外媒《news.com.au》報道,一名來自昆士蘭的Kristen Gordon在與其老闆前妻Phoebe Wang使用WhatsApp對話時,因對話中沒有使用笑臉Emoji,引起對方不滿,最後更因此遭解僱。事後Kristen Gordon入稟起訴該公司不合理解僱。

負責處理是次案件的公平工作委員會(Fair Work Commission,FWC)指,案發時,Phoebe Wang正與其前夫,即Kristen Gordon當時的老闆,在咖啡店中會面。當Phoebe Wang收到來自Kristen Gordon的WhatsApp訊息,並發現對方沒有使用笑臉Emoji時,便認為對方正與其吵架,更揚言要即時解僱Kristen Gordon。

對此,Kristen Gordon表示曾多次向Phoebe Wang解釋對話中「沒有加上笑臉Emoji,只是沒有任何情緒(didn’t add any smiley faces! There are no emotions!)」,而非對Phoebe Wang抱有惡意,但仍於事發第二天被解僱。

事發時於Kristen Gordon身旁的同事亦表示,曾要求查看相關對話,試圖了解Phoebe Wang為何如此生氣。但她發現,相關對話極為正常。

經過調查後,負責案件的專員Simpson表示,雖然Kristen Gordon被解僱後的一周,涉事公司曾向Kristen Gordon表示可提供兩周的有薪休假,並邀請她重回工作崗位。但一系列的舉動只是試圖解決早前的解僱爭議,而非撤銷終止僱傭關係。終判Kristen Gordon勝訴,涉事公司需要賠償5,357.8美元(約4.2萬港元),以及9.5%的養老金。

責任編輯:殷凱怡

