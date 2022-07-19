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【僱傭關係】對話沒加笑臉Emoji遭解僱　昆士蘭女士遭不合理解僱案勝訴

商業 16:00 2022/07/19

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WhatsApp不如以往傳統電郵般有多項格式規範，令不少打工仔都不知該如何拿捏使用用詞語和表情符號（Emoji）。

WhatsApp是不少企業慣用的即時溝通的渠道，但WhatsApp不如以往傳統電郵般有多項格式規範，令不少打工仔都不知該如何拿捏使用用詞語和表情符號（Emoji）。外國就有一位女士因沒用Emoji而遭解僱。

據外媒《news.com.au》報道，一名來自昆士蘭的Kristen Gordon在與其老闆前妻Phoebe Wang使用WhatsApp對話時，因對話中沒有使用笑臉Emoji，引起對方不滿，最後更因此遭解僱。事後Kristen Gordon入稟起訴該公司不合理解僱。

負責處理是次案件的公平工作委員會（Fair Work Commission，FWC）指，案發時，Phoebe Wang正與其前夫，即Kristen Gordon當時的老闆，在咖啡店中會面。當Phoebe Wang收到來自Kristen Gordon的WhatsApp訊息，並發現對方沒有使用笑臉Emoji時，便認為對方正與其吵架，更揚言要即時解僱Kristen Gordon。

【Emoji】Unicode公開全新Emoji草圖　或增多款手勢及動物Emoji

【WhatsApp】WhatsApp Emoji快速回覆功能　將可選擇更多表情符號

對此，Kristen Gordon表示曾多次向Phoebe Wang解釋對話中「沒有加上笑臉Emoji，只是沒有任何情緒（didn’t add any smiley faces! There are no emotions!）」，而非對Phoebe Wang抱有惡意，但仍於事發第二天被解僱。

事發時於Kristen Gordon身旁的同事亦表示，曾要求查看相關對話，試圖了解Phoebe Wang為何如此生氣。但她發現，相關對話極為正常。

經過調查後，負責案件的專員Simpson表示，雖然Kristen Gordon被解僱後的一周，涉事公司曾向Kristen Gordon表示可提供兩周的有薪休假，並邀請她重回工作崗位。但一系列的舉動只是試圖解決早前的解僱爭議，而非撤銷終止僱傭關係。終判Kristen Gordon勝訴，涉事公司需要賠償5,357.8美元（約4.2萬港元），以及9.5%的養老金。

責任編輯：殷凱怡

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