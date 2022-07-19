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【ET講股通】孫運喜：留力再火拼（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:40 2022/07/19

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今早恒指未能承接昨日升勢，開市報20719點，低開126點後，跌至20549點後回升，尾市暫收窄跌幅至20710點，跌135點，成交694億元。恒生科技指數跌1.24%，暫報4517點。阿里巴巴 （09988） 跌近3%下試100元關口；藥明生物 （02269） 逆市升逾1%；碧桂園服務 （06098） 挫逾5%。大市回吐留力再火拼？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：12 - 港股今日市況速覽
01：05 - 博彩股、新經濟股、汽車股下跌   部分內房股、中移動逆市升撐市
02：55 - 內地保交樓政策刺激內房股反彈   空倉回補推升內房股
03：35 - 早前勁升資產回軟反映好友留力  美滙自109回軟至107
04：25 - 美國銀行股率先公布業績  高盛、美銀收入及盈利倒退仍勝預期
05：55 - 淡友留力冚淡倉  油價重回每桶103美元
06：30 - 港股即將進入業績期   各國央行陸續議息
06：45 - 美國月底加息0.75厘機會大   全球央行爭相加息半厘起跳 
08：21 - 潛力股推介：新創建集團 （00659）
16：32 - 留意一次性醫療用品股威高 （01066）  突破區間逼近10元蟹貨區整固再吸
22：30 - 港股收市市況速報 
24：40 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 長線投資點睇？
26：44 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 跟穿重要支持位點睇？
28：35 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 受爛尾樓影響走勢轉弱 

立即收看：https：//video.hket.com/video/3306163

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】內地GDP遜預期   爛尾樓風波點收科？**

------

恒指全日跌185點，收報20661點，大市總成交僅839億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，各類股份回軟，濠賭股銀娛 （00027） 跌1.5%，新經濟股阿里巴巴 （09988） 跌2.9%，新能源車股比亞迪 （01211） 跌1.3%。猶幸內房股企穩，潤地 （01109） 升0.3%；防守股中移動 （00941） 升0.5%。

留力再火拼，好淡友皆然，早前跌得多的股份反彈，早前升得多的資產則回軟。早前持續捱沽的內房股昨大幅反彈，不無空倉回補意味。至於早前大漲的美滙指數，近3日自109回落107水平。近幾日明顯向上的美股，昨晚則先升後回。油價同樣，近日扭轉跌勢，再度反彈。

投資者留力，準備再火拼。多個重要消息將公布，包括：美股、港股業績期；多國央行議息，如歐洲央行、日本央行、聯儲局，投資者待議息高峰期過後再出手。

精選股可吼新創建 （00659） ，股價升0.3%至7.87元，早前已突破兩條趨勢線，可待回試後抽後買入，先看前浪頂8.25元，止蝕用7.25或7.14元。此股預測市盈率約10倍，亦有回購支持。

威高 （01066） 亦可留意，股價升0.8%至9.64元。技術走勢上，早前一直在7.4至8.9元橫行區上落，及後突破，形成新的長方形，在10元水平阻力大，若突破10元，可看11.8元，待回落至長方形底部約8.9元水平吸納。

展望後市，恒指料在保歷加通道中軸與底部間爭持，靜待儲局議息結果。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港鐵、建滔積層板、中行。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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