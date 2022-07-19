【ET講股通】孫運喜：留力再火拼（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

今早恒指未能承接昨日升勢，開市報20719點，低開126點後，跌至20549點後回升，尾市暫收窄跌幅至20710點，跌135點，成交694億元。恒生科技指數跌1.24%，暫報4517點。阿里巴巴 （09988） 跌近3%下試100元關口；藥明生物 （02269） 逆市升逾1%；碧桂園服務 （06098） 挫逾5%。大市回吐留力再火拼？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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**重溫【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？**

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恒指全日跌185點，收報20661點，大市總成交僅839億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，各類股份回軟，濠賭股銀娛 （00027） 跌1.5%，新經濟股阿里巴巴 （09988） 跌2.9%，新能源車股比亞迪 （01211） 跌1.3%。猶幸內房股企穩，潤地 （01109） 升0.3%；防守股中移動 （00941） 升0.5%。

留力再火拼，好淡友皆然，早前跌得多的股份反彈，早前升得多的資產則回軟。早前持續捱沽的內房股昨大幅反彈，不無空倉回補意味。至於早前大漲的美滙指數，近3日自109回落107水平。近幾日明顯向上的美股，昨晚則先升後回。油價同樣，近日扭轉跌勢，再度反彈。

投資者留力，準備再火拼。多個重要消息將公布，包括：美股、港股業績期；多國央行議息，如歐洲央行、日本央行、聯儲局，投資者待議息高峰期過後再出手。

精選股可吼新創建 （00659） ，股價升0.3%至7.87元，早前已突破兩條趨勢線，可待回試後抽後買入，先看前浪頂8.25元，止蝕用7.25或7.14元。此股預測市盈率約10倍，亦有回購支持。

威高 （01066） 亦可留意，股價升0.8%至9.64元。技術走勢上，早前一直在7.4至8.9元橫行區上落，及後突破，形成新的長方形，在10元水平阻力大，若突破10元，可看11.8元，待回落至長方形底部約8.9元水平吸納。

展望後市，恒指料在保歷加通道中軸與底部間爭持，靜待儲局議息結果。

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