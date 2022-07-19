【法國電力】法國宣布支付97億歐元國有化法國電力　收購要約計劃將於9月初提交予證交所

據《路透社》報道，法國政府以每股12歐元（約96港元）的價格以97億歐元（約777億港元）把法國電力公司（EDF）全面國有化，以使其能夠更自由地經營電力公司，來應對歐洲能源危機的問題。

法國政府目前經已擁有法國電力公司約84%的股份，私人和機構佔約15.03%，而員工則佔有約1.06%的股份。財政部表示，收購要約將會於9月初提交給證券交易所監管機構，計劃是要讓公司退市。

消息人士指，考慮到未償債券和少數股東的溢價，政府將提供近100億歐元購買它尚未擁有法國電力公司約16%的股份。公共財務預算部長阿塔爾（Gabriel Attal）在周二（19日）宣布此消息後指，「這項投資將使我們能夠更大規模地投資核能」。

在今年上半年，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出把法國電力公司廣泛重組，融資數百億歐元，幫助他在2050年前建造6至14座核電站，以減少溫室氣體的排放。

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責任編輯：關海儀