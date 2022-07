查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題

熱浪連日席捲英國,英國周二(19日)氣溫恐高達攝氏43度。英國王儲查理斯一直推動環保,他表示熱浪出現就證明他過往提出有關氣候的觀點正確,敦促全球正視和解決氣候問題。

73歲的查理斯(Prince Charles)周一(18日)出席一場露天活動,紀念他受封康沃爾公爵70周年,指英國和歐洲都錄得破紀錄高溫,英國要實現零碳排放承諾有著史無前例的重要性。

查理斯更表示:

正如我長時間以來都想表明,對於康沃爾、英國及全世界而言,氣候危機的情況確實很危急也絕對有必要解決。

(As I have tried to indicate for quite some time, the climate crisis really is a genuine emergency and tackling it is utterly essential – for Cornwall, the country and the rest of the world.)