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查理斯稱出現熱浪證明「佢啱」促全球解決氣候問題

環球社會熱點 15:35 2022/07/19

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熱浪連日席捲英國，英國周二（19日）氣溫恐高達攝氏43度。英國王儲查理斯一直推動環保，他表示熱浪出現就證明他過往提出有關氣候的觀點正確，敦促全球正視和解決氣候問題。

英國熱浪下機場火車服務受阻 機場跑道熱到融化 【下一頁】

73歲的查理斯（Prince Charles）周一（18日）出席一場露天活動，紀念他受封康沃爾公爵70周年，指英國和歐洲都錄得破紀錄高溫，英國要實現零碳排放承諾有著史無前例的重要性。

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查理斯更表示：

正如我長時間以來都想表明，對於康沃爾、英國及全世界而言，氣候危機的情況確實很危急也絕對有必要解決。

（As I have tried to indicate for quite some time, the climate crisis really is a genuine emergency and tackling it is utterly essential – for Cornwall, the country and the rest of the world.）

【歐洲熱浪】英國氣溫料達攝氏41度 西班牙葡萄牙逾千人死 【下一頁】

查理斯更提到，名下的康沃爾公爵領地沿海延伸地區Nansledan的可持續發展理念。查理斯指出，他們與佃農、供應商和當地民眾合作在當地發展及實踐可再生農業，均有助英國實現零碳排承諾。

查理斯與妻子卡米拉（Camilla）也在活動園遊會期間，與來自康沃爾公爵領地的佃農、慈善工作人員和武裝部隊成員交流。

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責任編輯：鄭錦玲

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