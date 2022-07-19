【下半年部署】中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長

港股快將踏入半年業績期，中金發表報告，預測7隻在本港及美國上市的中資股，上半年盈利增幅或較市場預期高出約10%，主要受惠於科網板塊透過節省成本增加效益，以及高通脹利好原材料價格。而環顧上半年，本港及美國上市的中資股今年上半年整體盈利增幅料達5%，較去年同期的20%放緩，主要受累於疫情反彈，拖累企業收益。惟能源、金屬、交通運輸和部分電商股，上半年取得較佳的盈利增長。地產、公共服務和科技軟件等表現較遜。

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中金看好績優股名單：

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展望下半年，中金相信境外上市中資股整體營運表現或有改善，主要受惠於內地提振經濟措施在下半年發揮作用，以及全球經濟衰退的情況或令商品和原材料價格回落，利好企業成本紓壓。全年整體盈利增幅料達16%。中金又估計，創新藥、新能源汽車及部份電商等板塊，在景氣度較高下有力延續不俗增長。紡織、公共事業和信息技的全年盈利增幅，亦可能有明顯反彈。

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