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【下半年展望】瑞士盈豐：內地爛尾樓斷供潮料可控　未來12個月美國經濟衰退可能性約10%

股市 15:10 2022/07/19

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【下半年展望】瑞士盈豐：爛尾樓斷供潮料可控、美下半年不會經濟衰退

瑞士盈豐資產管理（EFG）發表下半年環球市場展望，中國基金經理李思卉表示，對於近日內地爛尾樓斷供潮，她認為現時內地買家是因不滿樓盤爛尾且無人負責而停止還貸，而非無力償退，因此情況跟2008年美國次按危機不同。她預料經銀保監會介入後爛尾樓問題可控，但房地產仍會恢復較慢。

中國政策有轉向　正推多項經濟刺激政策

李思卉表示，中國獨立於全球的週期，經濟放緩已到底，加上低通脹環境，認為其經濟在下半年會好轉。她解釋，中國表面仍在進行動態清零政策，但執行層面已轉向刺激經濟，如上海6月突然重開、推行第九版防控策略、縮短海外回國隔離要求、「行程碼去星」、縮短追溯時間等。

另外，她亦留意到內房放鬆政策5月明顯加碼，如房貸審批加快、降息、二線城市放鬆限購；刺激汽車消費的政策超預期，如600億元人民幣購置稅補貼、地方政府有不同程度的新能源補貼；互聯網行業監管已到尾聲，對投資者而言都是「可喜可賀」的政策，認為投資者可考慮投資現時有刺激措施補助的汽車業。

料美國下半年不會出現經濟衰退、美匯維持窄幅波動

據美國國債收益率曲線斜率顯示，未來12個月美國經濟衰退的可能性約為10%。該行投資管理副總監趙國江表示，現時美國CPI為9.1%不準確，近日石油、電子金屬、農業價格等多類商品價錢出現明顯下跌，預計下半年會由6月高位回落。加上，其PMI維持50以上，代表仍處擴張區域。因此他認為，美國下半年不會出現經濟衰退，若真的出現衰退亦預計會是明年才發生。

至於美匯方面，他指，美國上半年持續加息使其利率與其他國家利率差距擴大，加上流入美元用作避險，使美匯指數創新高。但他表示，美匯的強勢在上半年已反映，未來1至2個月美元將要先消化早前的升幅，預計美匯指數會維持窄幅徘徊。

由於俄烏戰爭提高了商品價格，市場對歐洲出現衰退的憂慮升溫，加上中國疫情封城措施令增長預期下降，以及美聯儲加快加息步伐，趙國江預期下半年至明年環球增長放緩速度較預期快。

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