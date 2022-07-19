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藥明生物 (2269)低位升近一倍 追揸沽策略解構

股市 15:14 2022/07/19

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藥明生物 (02269)今日發盈喜，預料半年股東應佔溢利增長35%至37%，泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）認為這個成績不算十分亮麗，並已在股價中充份反映。朱sir指藥明生物已於低位升近一倍，現時股價相對處於高位下，且有中美關係等不確定因素，不宜高追。足本分析→【按此】

*內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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港股 藥明生物（02269） 盈喜

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