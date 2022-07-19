藥明生物 (2269)低位升近一倍 追揸沽策略解構 股市 15:14 2022/07/19 分享： 分享： 藥明生物 (02269)今日發盈喜，預料半年股東應佔溢利增長35%至37%，泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）認為這個成績不算十分亮麗，並已在股價中充份反映。朱sir指藥明生物已於低位升近一倍，現時股價相對處於高位下，且有中美關係等不確定因素，不宜高追。足本分析→【按此】 *內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 3隻創新高航運股點評 1隻派息逾16厘 今日 3隻創新高航運股點評 1隻派息逾16厘 Telsa 績前績後部署策略 關鍵數據點睇 今日 Telsa 績前績後部署策略 關鍵數據點睇 華潤電力（00836）見反彈 是追是沽話你知 今日 華潤電力（00836）見反彈 是追是沽話你知 建行(0939)股息近9厘 內房危機會否影響財息兼收？ 2022/07/18 建行(0939)股息近9厘 內房危機會否影響財息兼收？ 落後汽車股可追？ 建議及買入策略 2022/07/18 落後汽車股可追？ 建議及買入策略 港股 藥明生物（02269） 盈喜