▲ 【UA財務】UA亞洲聯合財務：美國加息對財務公司資金成本影響有限 暫無意調高客戶貸款息率

本港經濟環境受到疫情挑戰，本地財務龍頭UA亞洲聯合財務（UA）董事總經理長原彰弘認為，貸款行業不論經濟好壞「生意都有得做」。問及美國加息對本地貸款成本影響，長原彰弘表示，即使本地息口加幅約0.75至1厘，對公司影響不大，原因是財務公司貸款息差一向較大，故受影響程度較輕微，他補充，UA暫時無意調高客戶貸款息率，希望與客戶共渡時艱。

近兩年持牌放債人數目不跌反升

長原彰弘指出，本港經濟環境良好時，顧客貸款消費意欲較高，環境轉差的話，中小企以至街客亦習慣貸款周轉。近兩年持牌放債人數目不跌反升，對於本地競爭有否加劇，長原彰弘表示，「好多人有幾千萬、1億就開設財務公司。」，並形容「通街都係財務公司，但係很多也是小規模」，而UA亞洲聯合財務發展已久，並累積了資金及經驗。

UA亞洲聯合財務今日宣布投資超過千萬元承租位於灣仔駱克道333號的商廈作進一步業務擴展，並正式命名該廈為「亞洲聯合財務中心」 （United Asia Finance Centre），希望鞏固市場競爭力。長原彰弘又透露，今年計劃青衣開設第49間分行，預計年底正式營業。

長原彰弘表示，因應疫情，去年貸款宗數錄得正增長，隨著數碼信貸服務普及化，以及客戶日趨重視數碼服務，UA會繼續優化信貸產品及服務，又透露會增聘人手，包括科技專才，加快業務增長。未來將推出更快捷便利的個人化信貸產品，以及繼續支持中小企拓展業務，帶動公司盈利增長。

推限量版立體「神臂」NFT收藏系列

UA周二（19日）宣布推出限量版立體「神臂」NFT收藏系列，當中八成將免費贈予合資格的客戶，其餘兩成初始版NFT將於7月25日透過低碳排放NFT藝術交易平合Aticoin以每個100元出售，買家除可獲初始版UA「神臂」NFT，同時會免費獲贈UA主辦神秘音樂會門票兩張、限量版日本經典怪獸模型禮盒裝、NFT頭像繪圖和其知識產權的專用特許權等。

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