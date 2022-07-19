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【中國經濟】巴克萊料中國今年GDP降至3.1%　人行或降準25至50點子

宏觀解讀 15:23 2022/07/19

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【中國經濟】巴克萊料中國今年GDP降至3.1%　人行或降25至50點子

巴克萊預料中國今年GDP降至3.1%，全因次季封城所致，同時又預料下半年GDP按年升3.5%至4%，相信財政政策及強韌出口可抵銷封城及房地產銷售萎縮的情況，同時又料人行將下調存款準備金率（RRR）25至50點子，以提供市場流動性。

巴克萊銀行中國首席經濟學家常健表示，儘使中國目前面對新一波新冠疫情爆發及內房爛尾樓停供事件，維持中國下半年GDP按年升3.5%至4%的預測。該行料下半年零售服務增長約3.5%，製造業增長約4%。

常健指出，下半年中國料將放寬防疫措施，減少對經濟的影響，而在6月工業增加值按年升3.9%，因此認為工業增加值下半年可按年增長4%，服務業按年升3.5%，而第3、4季GDP分別回升至3.6%及3.9%。

上周中國財政部表示考慮提早下發明年1.5萬億元人民幣的地方政府專項額度，巴克萊指，如按計劃進行，料累計財政赤字達GDP的8.6%，並稍高於2020年的8.3%，從而提升基建投資增長5個百分點。

料爛尾樓事件或令不良貸款率升至2.2%

至於河南村鎮銀行事件，常健認為這不會觸發系統性風險，因為至去年底，總體農村銀行的資產為2萬億元人民幣，只佔整個銀行資產的約0.5%。反而，她認為內房爛尾樓停供事件更值得關注，因這明顯提升不良貸款率，若最終達1萬億元人民幣逾期款項，將提升不良貸款率0.5個百分點，至2.2%。

因此，巴克萊認為，人行下半年將下調存款準備金率（RRR）25至50點子，以提供市場流動性及支持債券發行，而通脹率因食品及能源價格上升而升超3%，而海外投資者繼續減少中國債券曝露。

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