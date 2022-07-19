【大行報告】美團3690次季業績勝預期 中金料評級跑贏行業 目標價279元

中金料發表報告，預計美團（03690）第二季業績勝預期，其中收入按年升13%至495億元人民幣，高過市場預期的3%增長，由於6月外賣、到店、酒店及旅遊業務復甦情況好過預期；此外，該行料第二季每單盈利為0.93元人民幣，經調整凈虧損為11.2億元人民幣。

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中金維持美團今明兩年收入預測，惟將今年經調整凈虧損預測由40.6億元人民幣下調至39.5億元人民幣，因為需要進一步觀察主要業務下半年的復甦情況。由於競爭格局改善，美團正轉向主營業務的高質發展，將明年經調整淨利潤預測上調2.7%至107億元人民幣。該行維持其「跑贏行業」評級，目標價279元。

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記者：張以正