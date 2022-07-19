廣州市南沙灣區青年匯及南沙華僑總會一同協辦“創新科技·賦能生態環保”為主題的視頻大賽

為了發掘具創意及創新潛能的青少年人才、鼓勵青少年學生培養創新態度、發揮創科潛能，弘揚愛護家園的環保精神。由廣州市南沙灣區青年匯及南沙華僑總會, 一同協辦的以南港青少年“創新科技·賦能生態環保”為主題的視頻大賽 。



是次比賽活動非常之有意義。 所以亦得到各界人士及學校支持, 支持單位有香港中華廠商聯合會、香港支持學校有 : 廠商會蔡章閣中學、廠商會中學、惠僑中學、佛教沈香林中學、保良局唐乃勤初中書院、佛教慧欣法師紀念中學、天主教鳴遠中學、元朗天主教中學。 廣州支持學校有廣州外國語學校。

南沙華僑總會會長胡意發先生，南沙區政協暨大會籌委會主席吳家偉先生，南沙區政協暨大會籌委會副主席黃廸華小姐，南沙區政協暨大會籌委會副主席麥惠嫦小姐等眾多重量級嘉賓和行業大咖出席了本次活動，並發表了重要講話，表示大力支持。



南沙華僑總會胡意發會長表示：這次活動是華總作為慶祝香港回歸25週年的重點活動，得到南沙區政府大力支持。胡會長覺得對比南沙的高速發展，香港亦應該急速跑起來。他寄語香港的學生，藉著香港面向世界的優勢，認真仔細地參加這次比賽活動，並且和南沙區的青少年作出互動。他表示南沙華僑總會藉著背靠南沙區政府及領導，面向香港特區各界賢達人士，希望可以做好南沙與香港共同發展的橋樑。

大會籌委會主席吳家偉先生稱這次比賽以”創新科技賦能生態環保”為主題，通過視頻創作的形式，利用輕鬆視覺化模式，去探討創科環保嚴肅議題，希望提高南港兩地青少年對綠色生態的關注，發掘科創的精神，弘揚愛護家園，愛護地球的環保精神。 吳先生表示青少年是國家的未來和希望，關心青少年健康成長是全社會共同的責任。南沙、香港作為粵港澳大灣區核心城市，這次比賽活動作為一個起試，期待未來會合辦更多不同類型項目，加强两岸年青一代，在文化藝術匯演和比賽，創意產業學術交流 等各方面的互動，並且為青少年締造更多創業就業的平台。



在南沙區政府官方新聞短片指出：南沙區作為粵港澳大灣區建設的核心城市，全力高速發展，並且已經在集運、物流、航天科技、國際貿易、創科、人工智能、生命健康等各方面取得階段性成果。五樂行動計劃更是為助推南沙成為港澳青年創業創新高地。



前香港教育局局長，GBS，SBS，JP , 吳克儉先生講話中，主要表示特別支持這次活動，因為在疫情之下，能夠透過視頻新科技的應用，不受各種環境因素影響，南港兩地青少年能夠走到一起，一起合作，互相學習，作出良性競爭，達到“共學、共創、共展”。並且鼓勵學生抱著兩個自己可控的特質 -（altitude) 積極的態度，及（effort) 努力, 去開創自己的未來，在創科環保應用於達到保育環境的領域開創新篇章。



“天地與我並生，萬物與我為一” 比賽活動評審委員會主席，香港中華廠商聯合會會長，BBS，MH，JP史立德博士表示，生態環境是人類賴以生存並且發展嘅基石，減碳已經成為國際共識。中國亦全力推動綠色文明發展。但是政府政策以外，亦都需要企業、每 一個人積極參與。 史會長認為比賽活動具備新意，讓青少年們動腦筋利用創科意念為環境提供解決方案，對比硬教育來得有效及深刻。他表示作為企業一員，廠商會推出EGS約章計劃, 全力鼓勵企業在環保，社會責任及管治方面作出可持續發展的承諾，提升企業長遠價值。



評審委員會副主席，世界綠色組織創辦人及行政總裁暨余遠騁博士指出氣候變化深入面是氣候災難。2021年全球差不多400宗極端氣候事件，其中頭數位事件引致經濟損失過千億美金。全球二百多個國家領袖在聯合國高峰會，極度關注天氣變化對大自然的影響，會造成全球性缺水缺糧災難！ 要減碳有賴改變人類的行為模式，必須要從小做起。但行為改變需長時間，所以倚賴科創技術亦為重點，例如利用氫綠色能源去達致減碳目的。餘博士稱有不少香港青少年在創科方面成績非常出色，所以必須重點培育年青人在這方面的發展，利用減碳技術去挽救世界未來。餘博士表示世界綠色組織同 數碼港合作“ESG加速初創企業發展支援計劃”,目的是推動綠色金融，培訓香港初創企業，提供多元化的支援，攜手推動香港綠色金融及綠色科技的發展。



比賽過程公平、公正、公開，由環保創科業界翹楚組成評審委員會：評審委員會主席、香港中華廠商聯合會會長史立德博士，評審委員會副主席、世界綠色組織創辦人及行政總裁餘遠聘博士，評審委員會副主席、香港創意產業及科技創新委員會主席方文興教授，評審委員會成員、香港科技大學/創業中心創業項目主管蕭觀明先生，評審委員會成員、國際扶輪社3450地區服務總監王國興先生。參賽作品將在8月6日-8月8日，進入初審階段，由籌備委員會負責，篩選出部份入圍作品，入圍作品會放上伺服器；8月9日-8月14日進入最終評審，由評審委員會在線上作出評審，然後選出得獎者，並在線上平台公佈得獎名單，另大會將會分別通知得獎者。



透過這次比賽可以加深兩地交流，讓廣大青少年朋友在活動中得到有益的鍛鍊，在學術層面，引起下一代更多青少年對環保問題的關注，在經濟層面，推動環保相關產業的發展。



(特約)