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【科技巨頭】傳蘋果明年將放緩團隊招聘及削減支出 以應對潛在經濟下行風險

環球政經 16:57 2022/07/19

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據《路透社》報道，彭博新聞在周一（18日）引援消息人士指，蘋果公司（AAPL）計劃於明年放緩團隊招聘及削減支出，以應對潛在的經濟下滑。

彭博社在報道中稱，放緩團隊招聘及削減支出並不會影響所有的團隊， 2023年的產品發布計劃仍在進行中，當中包括「混合現實」（Mixed Reality）頭戴式耳機，能結合現實與虛擬畫面，然後再呈現給用戶體驗。截至上一份的年度報告，蘋果總部位於加利福尼亞州庫比蒂諾的公司擁有約 154,000 名全職員工。

根據Canalys的數據，第二季度智能手機出貨量下降了9%。然而盡管如此，蘋果的iPhone仍擁有17%的市場份額，是全球銷量最高的手機之一，只僅次於三星。

匹茲堡Bokeh Capital Partners首席投資官金福雷斯特表示，「蘋果的舉動反映其放緩了對於新事物、公司和產品的投資，而這表明了通貨膨脹對其而言是一個問題」。

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責任編輯：關海儀

 

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