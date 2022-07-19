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【北溪一號】供歐洲天然氣恐不穩 Gazprom稱有不可抗力

環球經濟金融 15:15 2022/07/19

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俄羅斯與烏克蘭戰爭以來，歐洲持續面對能源供應不足。英國有媒體報稱，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）去信多個歐洲買家，向當地提供的天然氣供應因「不可抗力」因素而不穩。

阿塞拜疆同意向歐盟增天然氣供應 5年內多一倍 【下一頁】

路透社取得Gazprom上周四（14日）向歐洲買家發出的信件，當中提及天然氣供應受「特別」狀況影響，出現「不可抗力」（force majeure）因素，自6月14日開始減少。Gazprom早前於上月同日宣布，「北溪一號」（Nord Stream）減少40%天然氣供應。北溪一號正舉行年度維修，預計在周四（21日）完成。

俄烏戰爭爆發以後，俄羅斯數月來多條通往歐洲的天然氣管道供應量明顯下降，其中包括經烏克蘭及白俄羅斯管道，以及經波羅的海海底的北溪一號。

高級能源經濟學家克萊夫（Hans van Cleef）表示，Gazprom的信件內容似乎是首個暗示，指北溪一號在維修完成後，俄羅斯政府不會重啟天然氣供應。克萊夫指出，德國及歐洲與俄羅斯的關係可能因此惡化。

德國指歐盟如想保領導角色 不能保留個別國家否決權 【下一頁】

歐洲國家早有憂慮，莫斯科政府在北溪一號維修完成後，不會恢復天然氣供應，報復西方國家因俄烏戰爭推出的制裁，加深歐洲能源危機，讓當地經濟恐陷入衰退危機。德國最大俄羅斯天然氣入口巨頭Uniper確認有收到信件，但表明傳言非屬實。

Gazprom宣布減少北溪一號天然氣供應時，曾把矛頭指向制裁，批評一直未能從加拿大運回維修需用的渦輪機。俄羅斯媒體Kommersant周一（18日）報稱，加拿大周日（17日）已把修理完成的渦輪機送回德國，另需5至7日運抵俄羅斯。

德國經濟部拒絕評論Gazprom指控，但發言人透露，今次運回的渦輪機是準備在9月使用的替換部件，理應對天然氣供應不會產生技術問題，意指北溪一號減少天然氣供應主因並非因年度維修導致。

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責任編輯：吳漢培

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