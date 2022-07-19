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【大行報告】中金料上半年海外中資股盈利僅增5%、上下游分化收窄　點名7隻業績可能勝預期股份（附名單）

股市 15:07 2022/07/19

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【大行報告】中金料上半年海外中資股盈利僅增5%、上下游分化收窄　點名7隻業績可能勝預期股份

踏入7月下旬，第二季及中期業績期即將來臨，中金公司預期，海外中資股上半年盈利增速將回落至5%，較去年同期的20%明顯放緩，但下半年有望改善，同時上下游分化將會收窄，關注部分盈利增長確定性較強的行業，如部分汽車、醫藥和部分互聯網等，也可留意未來有改善預期的板塊，包括中下游消費、公用事業等。

安聯陳致強：中共20大前市場料大幅波動　中資股會跑贏美股【下一頁】

中金指，第二季內地疫情反彈，地產周期下行，拖累下游消費及投資，影響企業收入，同時全球供應衝擊下，大宗商品價格居高不下，令下游板塊的利潤率受王，預期汽車、部分電商、能源、金屬、交通運輸等上半年盈利增速居前；消費者服務、公共事業、媒體娛樂、科技硬件、地產等盈利下滑。

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全年海外中資股盈利增速預期仍達16%

中金預期，下半年海外中資股整體盈利有望出現改善，且上下游行業的分化也可能有所收斂，主要有兩大原因：（1）上半年內地穩增長持續發力，效果可能在下半年逐步顯現，雖然第二季經濟增長低於預期，但6月消費、投資等維度數據均明顯改善；（2）全球衰退擔憂背景下，主要大宗商品價格6月以來已經明顯回調，可能有助於緩解原材料價格對下游行業利潤率的擠壓。

勝將軍劉國傑：內房泡沫威脅有限、反是最佳投資時機【下一頁】

中金預期，海外中資股業績呈前低後高趨勢，雖然上半年企業盈利可能相對平淡，但2022年整體海外中資股盈利增速預期仍達16%，其中金融及非金融全年盈利增速預計將分別達到8%及34%。

內銀股上半年盈利料增長4%

個別板塊方面，中金料內銀股上半年盈利增長4%，但多元金融和保險板塊盈利則預計下滑13%和5%。煤炭、石油天然，和金屬行業盈利按年分別增長65%、58%，和40%。互聯網板塊中，受政策延續性和版號限制等因素拖累。在此背景下，預計上半年媒體娛樂板塊盈利下跌23%。

創新藥板塊（生命科技工具與服務）業績持續強勁，預計上半年增長69%，而製藥板塊則預計業績小幅下滑1%。醫療器械與服務預計上半年業績增長14%。

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