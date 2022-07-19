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2022年最平新盤　屯門NOVO LAND折實329.7萬起　首設漸進式供款安排

股樓投資 14:59 2022/07/19

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被譽為屯門版YOHO，位於屯門兆康的NOVO LAND第1A期公布首張價單，涉及165伙，折實價329.71萬元起，是今年入場價最平新盤。新地（00016）副董事總經理雷霆以「坐擁雙站無敵價」形容首批單位定價。

NOVO LAND第1A期首張價單涉165伙，實用面積247至561平方呎，涵蓋開放式至三房間隔，發展商最高提供樓價15%折扣，折實價由329.71萬起，至最貴764.23萬元，折實呎價12,187元至14,085元，而整批折實平均呎價則約13,188元。

【第2座28樓N室連裝修示範單位】實用面積471平方呎，兩房間隔（下圖）

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【第2座18樓K室示範單位】實用面積248平方呎，開放式間隔（下圖）

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【第1座18樓P室示範單位】實用面積418平方呎，兩房間隔（下圖）

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新地 屯門 NOVO LAND

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